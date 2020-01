Gabon: Trafic d'Ivoire - 5 ans de prison pour quatre trafiquants

La traque contre les trafiquants d'ivoire se poursuit. Appréhendés avec 120 kg d'ivoire à Oyem en novembre 2019, quatre trafiquants viennent d'être condamnés à 5 ans de prison ferme avec une lourde amende à payer.

La justice gabonaise vient de mettre un terme aux activités illicites d'un réseau de trafiquants d'ivoire. En effet, le vendredi 3 janvier 2020, Roddy W. A, Christian M., Joël Michel D. et Arsène N. ont été condamnés à une peine de cinq ans de prison chacun, et à payer une amende de 32.000.000frs CFA, ainsi qu'une seconde amende de 5.000.000frs de dommages et intérêts à verser à l'administration des Eaux et Forêts. Les quatre individus ont été reconnus coupables de délits de trafic d'ivoire et de complicité de trafic d'ivoire. La première audience de cette affaire s'était tenue le 27 décembre 2019. Le procureur avait requis l'application stricte de la loi à l'endroit des prévenus.

Rappel. L'arrestation de ces quatre nouveaux condamnés s'était faite grâce à une opération de l'antenne provinciale de la Police Judiciaire du Woleu Ntem, appuyée par l'ONG Conservation Justice. L'arrestation s'était déroulée du 20 au 21 novembre 2019.

Partie d'Oyem au petit matin le mercredi 20 Décembre 2019, l'équipe était bien arrivée sur le lieu indiqué pour effectuer la transaction illicite. Quelques heures plus tard, les agents remarqueront deux véhicules suspects effectuer plusieurs tours entre le carrefour Lalara et l'Auberge portant le même nom. Lesdits véhicules vont être filés pendant un moment. Sentant l'étau se resserrer sur eux, les indélicats vont prendre la fuite sur l'axe Lalara-Mitzic. Après quelques kilomètres de poursuite, un premier véhicule (un Toyota Pick-nick de couleur bleue) avait été intercepté avec à son bord Roddy A (un ressortissant camerounais de 39 ans) et Arsène N (Gabonais de 43 ans).

Deux sacs de riz contenant de l'ivoire étaient à bord du véhicule. La deuxième voiture, un pick-up de couleur blanche conduit par Joël Michel D (Gabonais de 29 ans) avait quant à elle été interceptée quelques minutes et kilomètres plus tard. Deux sacs contenant aussi de l'ivoire y avaient également été saisis. Au total, ce sont 27 pointes d'ivoire pour un poids de plus de 120 kg qui avaient été saisies. D'autres suspects ayant été cités, l'opération s'était poursuivie le jeudi 21 novembre 2019 avec l'arrestation, toujours dans la zone de Lalara, de Christian Mbongo (Gabonais de 43), résident du village Ouesso.