Cote d'Ivoire: Prix ICS 2019 du meilleur maire d'Abidjan et de Côte d'Ivoire - Le maire Emmou Silvestre célébré !

Le samedi 28 décembre 2019, le maire de la commune de Port-Bouët, Dr Sylvestre Emmou, a officiellement reçu sa double récompense de meilleur maire du district d'Abidjan et de meilleur maire de la Côte d'Ivoire. C'est l'hôtel Ivotel du Plateau qui a servi de cadre à cette cérémonie haut en couleur et empreinte d'une grande solennité.

Les gardiens de la tradition que sont les chefs traditionnels, des guides religieux et les populations de la commune fortement mobilisés ont tenu à partager la joie de leur premier magistrat qui recevait, ce jour, le prestigieux prix panafricain ICS pour ce qu'il a fait en un temps record pour la commune de Port Bouet et ses populations. Dans son mot d'introduction, le DAAF de ICS, Ibrahima Keita, a présenté l'Interafricaine de communication et de sondage, la structure qui décerne, depuis plusieurs années, les prix spéciaux panafricains ICS dont ont été lauréats plusieurs augustes personnalités aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique ; A sa suite, Charles Sandé, le DG d'ICS, a donné les raisons qui ont motivé le choix du maire Sylvestre Emmou de Port-Bouët.

Pour le premier responsable d'ICS, ce sont les nombreuses actions sociales réalisées par le maire et son équipe qui ont convaincu les membres du jury à donner à l'unanimité leurs voix au premier magistrat de la commune balnéaire. Entre autres actions, il a cité les milliers d'ouvrages scolaires offerts aux élèves et aux étudiants de sa commune, ainsi que les nombreuses prises en charge mises à la disposition des élèves et des étudiants de la commune. A ceci s'ajoutent des dons en vivres et en non vivres aux familles les moins nanties.

Celui que ses administrés appellent « le vagabond de la charité » ne veut pas seulement donner du poisson aux habitants de sa commune, il veut aussi leur apprendre à pêcher. C'est pourquoi il a mis à leur disposition un fonds d'aide de plusieurs centaines de millions de Fcfa pour permettre aux jeunes et aux femmes de créer des activités génératrices de revenus. Dans les quartiers précaires de la commune, le maire a mis fin aux branchements clandestins en offrant plusieurs centaines de compteurs CIE aux habitants de ces quartiers pauvres. Pour la beauté de la commune, d'importants travaux d'embellissement ont été entrepris ou sont en cours.

Dans le cadre de l'assainissement de la commune, le maire et ses équipes techniques procèdent à la démolition des magasins et maquis situés sur des emprises d'eau, les reconstruisent en d'autres lieux plus adaptés et surtout les rétrocèdent à leurs propriétaires qui ne sont pas jetés dans la rue, ce qui constitue une exception dans la ville d'Abidjan. Après avoir reçu ses distinctions, l'heureux récipiendaire a d'abord rendu grâce à Dieu avant de les dédier aux populations de sa commune et à ses collaborateurs. M. Emmou a également exprimé sa gratitude aux autorités du pays et aux responsables du PDCI-RDA, son parti politique. Plusieurs artistes de la chanson ont entretenu l'ambiance lors de cette cérémonie.