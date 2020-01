Madagascar's Next Talent - La deuxième édition déjà en préparation

« Le mois de juillet sera la rentrée des influenceurs !» Tels sont les propos de l'organisateur Léonel Rafalimanana. La première édition de Madagascar's Next Talent avait déjà fait écho dans toute la Capitale malgache. Six mois avant le jour J, Rafalimanana ménage déjà sa monture pour mener à bien l'évènement.

Madagascar's Next Talent est un concours 2.0 qui vise à repérer, révéler et accompagner les talents influents de demain à travers trois catégories : Mode, Beauté et « Food and Drinks ». Pour la deuxième édition, les jeunes malgaches, originaires des six grandes villes de Madagascar peuvent participer à la compétition. Comme pour celle de l'année dernière, un appel à candidature sur la page Facebook sera lancé. Les intéressés peuvent s'inscrire. Les candidats talentueux seront retenus et bénéficieront d'une formation exclusive et privilégiée auprès de l'influenceur international, Tefy Rafalimanana, auteur du blog à succès Un Malgache à Paris.com. Deux jours intenses pour mieux comprendre et appréhender l'importance du digital dans notre société et le pouvoir des réseaux sociaux. De plus, différents défis et challenges attendent les candidats dans les différents établissements partenaires du concours.

Lors de première édition, le jury était majoritairement composé de femmes avec les influenceuses et entrepreuneures Ialy & Iris pour la catégorie Beauté, et Michela Ramitomboson, créatrice de la marque My Mitoo, pour la catégorie Mode, ainsi que la styliste mondaine Jane Rahel comme coach. Après trois mois de mise en pratique, six influenceurs passionnés, réguliers et méthodiques ont à nouveau été retenus par le jury avant d'être publiés sur Facebook pour un dernier voting du public. Le jeudi 19 décembre 2019, à midi, les votes étaient clos. L'annonce des résultats s'est fait attendre, comme dans tout bon concours. Près de deux heures plus tard, trois grands gagnants ont été annoncés : Danielle Michaels pour la catégorie Mode, Nounoursran pour la catégorie Beauté et Joharitiana H. Rajaonarison pour la catégorie « Food and Drinks ».

A la fin de ce concours, chaque candidat s'est vu offrir un coffret cadeau de la part de Clarins ainsi que des lots supplémentaires pour les gagnants de la première édition. Ces derniers ont également décroché un contrat au sein de MNT Agency : la première agence d'Influence à Madagascar, spécialisée dans les campagnes digitales et la mise en relation entre les marques et les talents. Pour la sélection des finalistes, le jury a gardé les profils ayant réussi à fortement mobiliser leur communauté et observé comment ces influenceurs ont appliqué leurs acquis après la formation. Certains sont d'ailleurs en train de devenir de véritables stars des réseaux sociaux avec un taux d'engagement qui s'est vu multiplié par dix.