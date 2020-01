Madagascar: Ecole de football - Les Barea mettent la main à la pâte

Les Barea, les anciens comme les nouveaux, partent en croisade pour apporter leur part d'eau au moulin au développement du football. Dans l'ensemble, ils n'hésitent pas à retrousser les manches pour aider les écoles de football. Une tendance devenue presque à la mode. Jugez-en plutôt !

Au retour de la Coupe d'Afrique des Nations, Dax Arohasina Andriamirado a été le premier à se manifester pour créer son propre école de foot portant d'ailleurs son nom mais dans ce quartier qui l'a vu grandir c'est-à-dire à Ankazomanga. Le FC Dax est aujourd'hui fier d'arborer ses couleurs avec une bonne centaine de jeunes pousses à qui Dax Arohasina Andriamirado a fait miroiter la vie de pouvoir devenir un professionnel.

Aux petits soins. Bien avant Dax, Bolida et Voavy Paulin sont restés fidèles à leur club formateur en l'occurrence l'Ajesaia. « Nos anciens joueurs sont aux petits soins avec nous au point de vue matériels et déplacements car le club a peu de moyens», explique le président fondateur du club, Jasmina Ravelonarivo, qui estime que le déplacement annuel de l'Ajesaia au Mondial de Plomelin constitue une des plus grandes motivations pour les nouveaux adhérents. En cas de coup dur, Jasmina Ravelonarivo affirme pouvoir compter sur l'aide des anciens du club dont Mamy Gervais et Anicet.

Le petit frère de Bolida, Ando Manoelantsoa, a choisi un club de Bevalala pour apporter de l'aide en matériels.

Jérôme Mombris et Thomas Fontaine se sont mis à deux pour se trouver au chevet de l'École de Football H+ de Sabotsy Namehana. Une belle initiative de Hery Razafindrasata, l'ancien du FC BFV qui n'est autre que le père de deux jeunes Barea Tsito et Tsiry. Et si Hery Kely reste évasif sur la contribution de Mombris et de Fontaine, on sait que si les deux Barea ont accepté de l'aider, cela signifie que H+ ne peut qu'être gagnant dans l'affaire.

Abel Anicet Andrianantenaina a, pour sa part, opté pour un retour aux sources à Mampikony où il a un projet, un très grand projet, pour aider le football du coin.

Bapasy, quant à lui, est revenu à Mahajanga, dans cette ville qui l'a vu grandir, pour devenir le parrain du club des Jeunes Élites d'Ambondrona avec un partenaire de poids car il a réussi à convaincre Jocelyn Razafimamonjy, l'équipementier Nino Design International. Ce qui veut tout dire.