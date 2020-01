Madagascar: Christian Ntsay - Pour la participation de l'armée à la sécurité publique

Le Premier ministre Christian Ntsay s'est rendu, hier, à l'Etat-Major Général de l'Armée malagasy, plus précisément à la Direction du Service National et de la Gestion des Réserves (DSNGR).

Il était accompagné à cette occasion du ministre de la Défense Nationale, le général Richard Rakotonirina. Ce fut une occasion pour le Premier ministre de rappeler: « Le ministère de la Défense Nationale a pour mission de restaurer la paix et la sécurité, et ce, en collaboration avec la gendarmerie et la police nationale ». Il a tenu d'ailleurs à souligner qu'il y a des régions où la sécurité est plus ou moins rétablie comme c'est dans le Nord et le Sud-Ouest du pays. Ce qui n'est pas le cas pour les régions Ouest, Haute Matsiatra et le Sud-Est du pays.

Il n'a pas manqué également de rappeler que l'instauration de la sécurité figure parmi les priorités du pouvoir central et que cela a débuté depuis l'année dernière. Et lui d'enchaîner que depuis toujours ce sont les gendarmes et les policiers qui sont chargés de la sécurité publique mais les choses changent actuellement les militaires vont aussi leur prêter main forte, surtout dans les zones rurales.