Madagascar: Rencontre avec Andry Rajoelina - Les députés TIM n'iront pas à Iavoloha

Les élus du parti d'opposition Tiko I Madagasikara ont décidé de boycotter la rencontre avec le président de la République prévue se tenir ce matin à 11h au Palais d'État d'Iavoloha.

Tous les députés, sans distinction d'appartenance politique et idéologique, ont reçu avant-hier soir un sms de l'administration de l'Assemblée nationale les invitant à venir ce matin à 11 heures au Palais présidentiel d'Iavoloha. Le sms a été confirmé hier dans la matinée. D'après ce message téléphonique, les députés rencontreront à Iavoloha le président de la République Andry Rajoelina. Officiellement et selon des informations recueillies hier à Tsimbazaza, cette rencontre entre dans le cadre de la présentation de vœux du nouvel an.

Pour rejoindre Iavoloha, les députés prendront à Tsimbazaza des bus mis à leur disposition par le bureau permanent de la Chambre Basse. D'après un député pro-régime, cette rencontre fait suite à la décision du chef de l'Etat d'avoir annulé toutes les cérémonies budgétivores du début d'année dont la traditionnelle présentation de vœux du corps constitué et des Institutions au couple présidentiel. Selon cet élu, ce rendez-vous qui aura lieu entre « Zanaka » et « raiamandreny » se fera en dehors du cadre de travail ou de relation entre deux Institutions qui sont le président de la République et l'Assemblée nationale. Quoi qu'il en soit, le déplacement des députés au Palais présidentiel ouvre un débat juridico-politique.

D'une part, les députés du TIM y voient une violation de l'article 94 de la Constitution qui dispose : « Le président de la République communique avec le Parlement par un message qui ne donne lieu à aucun débat. » D'autre part, certains observateurs vont plus loin en avançant que l'éventuel remaniement du gouvernement serait évoqué au cours de cette rencontre.

Pratique. « Puisque cette rencontre est anticonstitutionnelle, nous, les députés TIM, nous ne pouvons pas la cautionner. Nous n'irons pas donc demain (NDLR : aujourd'hui) à Iavoloha. », a déclaré hier le député TIM élu dans le district d'Ambatondrazaka Fidèle Razara Pierre. En tout cas, malgré le principe de séparation des pouvoirs et les dispositions de l'article 94 de la loi fondamentale, une rencontre entre un président de la République et des députés était devenue une pratique sous le mandat du président Hery Rajaonarimampianina. Début juillet 2015, ce dernier a rencontré les députés au Palais d'Iavoloha, une réunion en quelque sorte imposée par la HCC dans le cadre de la mise en œuvre du « pacte de responsabilité » suivant la Décision n° 24-HCC/D3 du 12 juin 2015 relative à la résolution de mise en accusation du président de la République. Au cours de cette rencontre, les députés avait saisi l'occasion pour évoquer un cas particulier d'une députée de l'opposition de l'époque.

Une deuxième rencontre a eu lieu au mois de septembre de la même année, mais cette fois-ci entre le président de la République Hery Rajaonarimampianina et les députés signataires d'un » mémorandum pour la stabilité « , un document qui aurait dû servir de pacte de non agression entre les deux Institutions. D'autres rendez-vous dits privés entre le chef de l'Etat et des groupes de députés ont pu également se tenir au Palais d'Iavoloha. Toutefois, si les députés sont invités ce matin à Iavoloha dans le cadre de présentation de vœux du nouvel an, quid des autres Institutions et du corps constitué ? En tout cas, la rencontre entre les députés et le président de la République de ce jour peut être perçue comme une étape préparatoire d'un éventuel processus de changement du gouvernement. La première période d'évaluation d'un an de la performance des membres du gouvernement expirera d'ailleurs dans quelques jours.