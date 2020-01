Madagascar: Energies renouvelables - Des grand-mères capables de fabriquer des systèmes solaires

C'est la première promotion des femmes ingénieures solaires issue du centre de Tsiafajavona, accompagnée de ses partenaires.

Non instruites et presque illettrées. Les quatre femmes rurales, atteignant l'âge mûr et ayant suivi des formations sur les énergies renouvelables au niveau du centre Barefoot College en Inde, le sont.

Cependant, elles deviennent actuellement des femmes ingénieures solaires. Elles proviennent du fokontany Ambararata, dans la commune rurale de Belo sur Mer et du fokontany de Ranomay, dans le district de Betioky Atsimo. A leur tour, elles ont partagé leurs expériences à leurs paires. Ainsi, douze autres femmes ingénieures solaires ont suivi la même formation sur l'ingénierie solaire pendant cinq mois, au niveau du centre Barefoot College, qui a été mis en place à Tsiafajavona-Ambatolampy. C'est le fruit de la coopération entre Madagascar et l'Inde. D'autres organismes comme WWF ou Fonds Mondial pour la Nature et l'AFD (Agence Française de Développement), y ont également apporté leur contribution. Elles sont issues des villages reculés à Nosy-Be, à Betioky Atsimo et à Ambatolampy. Et à l'issue de cette formation, ces grand-mères sont désormais capables de fabriquer, de monter et d'installer des systèmes solaires.

Cursus « Enriche ». Mais ce n'est pas tout ! « Ces femmes ingénieures solaires seront en mesure d'entretenir ces équipements solaires, et ce, avec l'appui d'un comité solaire local qui sera installé dans leurs villages respectifs », a expliqué Voahirana Randriambola, la présidente du programme national Barefoot College Madagascar, lors de la sortie de la première promotion des mamies ingénieures solaires au centre de Tsiafajavona. Celle-ci est baptisée « Meva ». En fait, « ces femmes rurales ont une réelle volonté d'apprendre malgré le fait qu'elles n'ont presque pas reçu d'éducation scolaire, puisqu'elles veulent contribuer au développement socio-économique de leur localité, en commençant par y apporter de la lumière », a-t-elle ajouté. A part les formations sur le développement des énergies renouvelables, ces mamies ont également bénéficié du cursus « Enriche » qui couvre divers thèmes. On peut citer, entre autres, le droit de la femme et des enfants, l'agriculture avec notamment les cultures maraichères, l'élevage des volailles, la nutrition, la santé de la femme, la gestion de micro entreprises et la protection de l'environnement.

Accès à l'électricité. Il faut savoir que depuis la mise en œuvre du projet en 2012, ce dernier compte 27 femmes ingénieures solaires qui ont suivi cette formation au sein du centre Barefoot College, basé en Inde. Elles ont été sélectionnées de façon participative au cours des réunions villageoises, a-t-on appris. Par ailleurs, le projet ambitionne de former 744 femmes rurales en matière de technologie solaire. Pour ce faire, d'autres centres de formation Barefoot College doivent être mis en place dans d'autres régions, en plus de celui qui est installé à Tsiafajavona. Ce dernier, pour sa part, envisage d'augmenter sa capacité d'accueil à 100 femmes rurales par an d'ici quelques années. La prochaine rentrée est prévue au mois de février 2020. L'objectif de ce projet Barefoot College Madagascar consiste à faciliter l'accès à l'électricité des ménages ruraux. On recense actuellement plus de 1 400 ménages bénéficiaires de cette initiative « Femmes Ingénieures Solaires », a-t-on conclu.