Madagascar: Humour - « Comédie Club de Tana » au taquet

Le célèbre comédien Sombiniaina sera au four et au moulin à partir du 18 juin au « Comédie Club de Tana ».

La comédie malgache n'est pas morte, ni dépassée, elle est en pleine forme. Elle a décidé d'investir l'un des meilleurs spots culturels de la Capitale, le Point d'Exclamation Lounge Bar à Analakely, le 18 janvier à partir de 16 h. Décidément, ce lieu attaque fort l'année 2020. L'intitulé de ce rendez-vous du rire et de la bonne humeur : « Comédie Club de Tana ». Selon les organisateurs, « On commence cette année avec humour. Et cela dans la continuité, puisque l'événement est programmé chaque samedi. A l'animation, le public retrouvera le présentateur humoriste, Sombiniaina. Son talent est de dimension internationale, puisqu'il a déjà attiré des chaînes de télévisions comme TV5 Monde.» Selon toujours les organisateurs, ce sera de la comédie « en malgache et en français...

Chaque semaine des invités le rejoindront pour des stands up, des one and only et d'autres activités scéniques ». Un début en douceur mais jouissif donc pour l'ouverture de l'année artistique au Point d'Exclamation Lounge Bar. Pour embellir cet après-midi, « Comédie Club de Tana » réservera la scène à la magie, au slam et bien d'autres surprises encore. Un moment de détente dans la pure tradition de ce qui se fait en matière de comédie dans le monde actuellement. Pour l'instant, les organisateurs préfèrent ne pas trop en dire. Le public découvrira au fur et à mesure du déroulé.