Madagascar: Volley-ball - Madagirl spikers initie les toutes petites

L'association Madagirl spikers, lauréate du concours de projets initié par La Maison du Sport et l'Ambassade de France à Madagascar en entrepreneuriat sport, a réalisé son projet « initiation au volley-ball et éducation à l'hygiène menstruelle des très jeunes filles ».

Les marraines et formatrices des toutes petites, au nombre de six, se sont données le mot pour faire passer, aux jeunes apprenties, des messages à propos de l'hygiène corporelle et de civisme. Le tout se base sur des séances de volley-ball. Les séances ont eu lieu à l'École Primaire Publique d'Ampasanisadoda en la présence de 42 jeunes filles de 8 à 13 ans. La dernière séance est prévue ce samedi 11 janvier.

Chaque séance a été étudiée pour que cela soit ludique et surtout que tous les messages passent. Une dizaine de jeunes filles ont émergé du lot et seront dirigées par leurs marraines dans une école de volley-ball, où elles assureront leur suivi. Madagirl spikers organise aussi une collecte d'accessoires et de tenues de sport, surtout de chaussures de sport neuves ou usagées, allant de la pointure 30 à 40 pour ces jeunes filles.