Algérie: Ligue des Champions - Victoire obligatoire pour l'USM Alger

L'USM Alger sera à Johannesburg, en Afrique du Sud, en prévision de son match de la 4e journée du groupe C de la Ligue des champions. Les gars de Soustara seront face au club Mamelodi Sundowns FC, pour cette rencontre prévu samedi prochain.

Le coach de l'USM Alger, Billal Dziri a évoqué ce match de la Ligue des Champions d'Afrique face à Mamelodi Sundowns. Dziri est optimiste malgré la défaite à domicile pour le compte de la troisième journée du groupe C.

«On va défendre nos chances à fond pour aller chercher les trois points en Afrique du Sud. Certes, cette équipe nous a battus à l'aller mais on tâchera de faire de même chez eux. Tout le monde a vu que Sundowns est une équipe redoutable, c'est le leader du groupe mais on tâchera de bien négocier cette rencontre pour se relancer dans notre poule en vue d'une probable qualification en quart de finale,» a fait savoir l'entraîneur du club algérois.

Blessé lors de la réception du PAC la saison passée, Oussama Chita n'a plus fait la moindre apparition en équipe première depuis le 2 mars 2019 jusqu'à à l'occasion du match des 32es de finale de la Coupe d'Algérie. Le milieu de terrain algérien est aussi revenu sur ce choc face aux Sud-Africain.

« A vrai dire, nous n'avons d'autres choix que de le gagner si nous voulions rester en course et viser un ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Notre mission s'annonce compliquée face à l'un des favoris de ce tournoi mais nous allons défendre nos couleurs avec toutes nos forces et jusqu'à la dernière minute. Nous ne ferons pas tout ce déplacement juste pour limiter les dégâts, nous essayerons de les accrocher comme ils l'ont fait à Blida et j'espère que mon retour apportera chance à l'équipe à Pretoria. »

Le départ vers Johannesburg est prévu ce mardi. Le groupe usmiste sera scindé en deux ; le premier ralliera la capitale sud-africaine via Doha et le deuxième groupe fera une escale à Paris et ce faute de places disponibles pour toute la délégation dans un même appareil.