Maroc: Yunis Abdelhamid - Le Marocain toujours fidèle à Reims

Un grand soulagement pour le Stade de Reims. Yunis Abdelhamid ne partira pas cet hiver et restera jusqu'à la fin de la saison. Grand artisan du maintien de club Champenois en Ligue 1 la saison dernière, l'international marocain joue la carte de fidélité.

Malgré qu'il soit performant avec Reims, le défenseur de 32 ans n'est qu'à 6 mois de la fin de son contrat. De quoi faire agiter certaines équipes pour le récupérer dès cet hiver. Dans une interview accordée à L'Equipe, le joueur calme les ardeurs et ne se focalise que sur son équipe.

« A 100% oui. Je prends un risque sans savoir où je jouerai la saison prochaine. Je l'ai déjà fait à Arles-Avignon (2014) et Valenciennes (2016). Je me concentre sur les performances et j'essaye de faire abstraction de la situation contractuelle », a-t-il déclaré.

Avant de conclure en écartant aucune possibilité de rempiler avec le Stade de Reims à l'issue de cette saison : « C'est possible. Le sportif comptera pour 50% et le bien-être familial pour autant. Jouer l'Europe serait extraordinaire. Ou confirmer la 8e place de L1 (de la saison dernière, Reims est actuellement 6e). On prendra le temps de discuter avant la fin du championnat. Il est encore trop tôt pour se projeter ».

Si la situation de Yunis Abdelhamid est précaire, il ne lésine pas sur les moyens pour enchainer de belles prestations. Il est déjà à 18 matchs sur 19 possibles. Avec de solides performances dans l'axe de la défense rémoise, le joueur ne manquera sûrement pas de prétendants en été.