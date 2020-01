Ile Maurice: Les réalisations clés de l'Economic Development Board en 2019

Alors que le monde des affaires reprend graduellement ses activités en ce début de semaine, l'Economic Development Board (EDB) a dressé un bilan des principaux accomplissements en 2019 ainsi que les projets qui seront en chantier cette année. En voici une liste non exhaustive. Nous reviendrons ultérieurement sur les initiatives déployées dans le secteur éducatif et le secteur financier.

Port franc

Développement sur plus de 2 500 m² dans la zone industrielle de Jin Fei : des espaces bureaux et d'une chambre froide pour les aliments surgelés par Unity Logistics Ltd. La première phase, au coût de Rs 200 millions, est opérationnelle depuis août 2019. La phase 2, qui comprend la construction d'une deuxième chambre froide de plus de 6 500 m², démarrera au premier trimestre de l'année et devrait être achevée en septembre. Un investissement supplémentaire, estimé à Rs 275 millions, est prévu pour la phase 2.

Maisons de retraite

2019 a vu une expansion du marché des maisons de retraite, notamment par des promoteurs locaux. Le groupe Nemorin a investi environ Rs 100 millions dans une luxueuse maison de retraite, à Curepipe. «Chez Myriam» a été lancée en juillet 2019 et l'entreprise emploie environ 25 personnes. Par ailleurs, cinq projets supplémentaires, enregistrés auprès de l'EDB l'année dernière, sont actuellement en phase de construction.

Soins de santé

En 2019, l'EDB a revu sa stratégie en vue d'attirer des centres de santé spécialisés à Maurice. La création de trois grands hôpitaux privés, spécialisés dans le traitement du cancer, est en bonne voie, dont deux ont déjà obtenu leur permis d'Environmental Impact Assessment. La construction de ces trois hôpitaux de cancérologie démarrera cette année, avec un investissement total de Rs 2,5 milliards. Ces projets devraient générer 200 emplois.

Tourisme médical

12 744 touristes médicaux ont visité le pays en 2018, selon une enquête annuelle de l'EDB menée auprès des prestataires de soins privés. Cela représente une augmentation de 10 % par rapport à 2017, année où 11 528 patients ont été enregistrés.

Nutraceutiques

L'EDB a identifié l'industrie nutraceutique (NdlR, un nutraceutique est un aliment ou un ingrédient bénéfique à la santé, comme par exemple dans la prévention de maladies) comme un nouveau pôle de développement dans le secteur des soins de santé, ce qui offre des possibilités considérables aux entreprises pharmaceutiques et alimentaires de diversifier leur offre de produits. Dans cette perspective, l'organisme a fait appel aux services d'une équipe de consultants pour rédiger une feuille de route claire afin d'accélérer la mise en place de ce secteur prometteur à Maurice.

Gaz naturel liquéfié

Suivant la visite du président du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, en janvier 2019, les gouvernements mauricien et mozambicain ont réaffirmé leur engagement à collaborer au développement d'une série d'initiatives, dont le gaz naturel liquéfié (GNL). L'EDB a travaillé en étroite collaboration avec le ministère des affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international pour la signature d'un protocole d'accord avec le gouvernement mozambicain sur le GNL. L'EDB s'est aussi associé à la State Trading Corporation pour le développement opérationnel du GNL à Maurice. PwC Inde a été nommé consultant pour établir une feuille de route claire pour ce nouveau secteur à Maurice.

Carburant à faible teneur en soufre

L'Organisation maritime internationale mettra en œuvre de nouveaux règlements pour contrôler les émissions de soufre des navires en mer à partir de ce mois. L'EDB a travaillé en étroite collaboration avec les intervenants publics et privés de l'industrie locale des soutes (bunker industry) afin d'assurer une transition en douceur vers l'utilisation d'un carburant à faible teneur en soufre d'ici là, en garantissant la disponibilité de l'approvisionnement ainsi qu'un cadre réglementaire efficace pour s'adapter pleinement à la nouvelle législation.

Énergies renouvelables

Akuo Energy, soumissionnaire retenu après l'appel d'offres lancé par la Central Electricity Board dans le secteur des énergies renouvelables, a mis en place une centrale solaire de 17 MW à Henrietta. L'investissement est évalué à environ Rs 750 millions et a créé quelque 25 emplois directs dans le secteur émergent de l'économie verte. Rappelons que l'objectif du gouvernement est de porter à 35 % la part des énergies renouvelables dans le bouquet électrique d'ici 2025.

TIC/BPO

Une société maritime allemande, 5e au rang mondial, a mis en place un Quality Shared Service Centre à Maurice, en décembre. Elle sera engagée dans la fourniture de services de soutien technique au marché africain et prévoit de créer 150 emplois d'ici mars. Par ailleurs, le secteur a connu un investissement total de Rs 74 M et a vu la création de 24 000 emplois.

Fabrication GUD

(Mauritius) Ltd, une société basée en Afrique du Sud, s'est installée dans les locaux du Mauritius Freeport Development (MFD) en mars 2019. Elle est engagée dans la fabrication de filtres à air automobiles pour le marché africain. GUD (Mauritius) Ltd a investi dans une usine de fabrication à la pointe de la technologie, pour être le pionnier de la fabrication de composants automobiles à Maurice. Elle compte 20 emplois à ce jour.

Cilselle Trading Co. Ltd est impliquée dans la fabrication de matériel de décoration de bâtiments en polystyrène et a commencé sa production en septembre 2019 après avoir loué des locaux à Bambous. En majeure partie, sa production est exportée vers les pays africains. La société a investi dans une nouvelle ligne de production de haute technologie et dans la rénovation des locaux. Elle emploie actuellement six personnes et a l'intention d'en employer quatre de plus d'ici l'année prochaine.

Plastic Box Manufacturing Co Ltd est impliquée dans la fabrication de matériel d'emballage flexo (NdlR, procédé d'impression avec formes en relief), principalement dédié au marché de l'exportation. La société a investi dans des machines et équipements de haute technologie et a commencé ses activités en octobre 2019 après avoir fait l'acquisition de locaux à Petite-Rivière. Elle emploie 25 personnes.