Sénégal: Sadio Mané - Son équipementier lui dévoile de nouvelles chaussures

Dans le football business, les choses vont très vite. Elu Joueur africain de l'anéne mardi aux CAF Awards 2019, Sadio Mané découvre ce mercredi ses nouveaux crampons.

Son équipementier n'a pas raté l'occasion de célébrer sa star. New Balance offre de nouvelles chaussures à l'attaquant de Liverpool. Les pompes (Furon v6) sont de couleurs rouge. On peut découvrir les inscriptions « Sadio Mané, joueur africain de l'année 2019 » sur les lacets. Puis au talon de la chaussure, un badge avec un Lion et les initiales SM 10.

Sans oublier que le logo New Balance et les semelles sont plaqués en or. L'on devrait voir Mane arborer ses nouveaux crampons le week-end prochain en Premier league. C'est le début des festivités pour célébrer l'ancien Messin. Il est d'ailleurs attendu ce jour à Dakar pour les hommages de la nation sénégalaise.