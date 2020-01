Afrique: CAF awards 2019 / Ballon d'or africain - Sadio Mané, roi d'Afrique

Sadio Mané, Roi d'Afrique. L'attaquant de l'équipe nationale du Sénégal a été sacré joueur africain de l'année. Il a ravi la vedette à l'Egyptien Mohamed Salah et à l'Algérien Ryad Mahrez, lors de la cérémonie des Caf Awards organisée en Egypte hier, mardi 7 janvier, par la Confédération africaine de football.

Il rejoint le cercle restreint des vainqueurs de ce prestigieux trophée dont El Hadji Diouf, double vainqueur en 2001 et 2002 et il lui reste une marge à franchir avec l'équipe nationale du Sénégal en quête d'un premier sacre africain. En plus de cette consécration suprême de l'enfant de Bambaly, le Sénégal place également trois joueurs dans le onze type de la Caf dans lequel figurent Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye et Sadio Mané.

Il était annoncé comme le grandissime favori pour le sacre au Ballon d'Or. C'est désormais acquis : Sadio Mané a été porté au sommet du football africain lors de la cérémonie des Caf Awards 2019 qui s'est déroulée hier, mardi, à Hurghada en Egypte.

Arrivée quatrième du Ballon d'Or 2019 derrière Lionel Messi, Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo, l'attaquant de Liverpool a cette fois mis tout le continent d'accord sur une année exceptionnelle de talent et de réussite. Une consécration pour l'international sénégalais qui a bouclé une année exceptionnelle à tout point de vue pour un footballeur. Aussi bien en sélection qu'avec son club, l'attaquant des Lions a terminé l'année avec 35 buts et a été co-meilleur buteur de la Premier League avec 22 buts. Ce qui lui a valu déjà d'être désigné comme le deuxième joueur africain à être classé quatrième, du reste très controversé, au classement du Ballon d'Or France Football.

Par suite, d'autres récompenses ont suivi comme le Prix Eusebio 2019. L'attaquant sénégalais de Liverpool est le 7e meilleur buteur 2019 qui récompense le meilleur joueur d'origine africaine dans cinq championnats majeurs en Europe et a été sélectionné dans le onze-type de l'année par le journal sportif français L'équipe. C'était sans doute un présage pour ce nouveau sacre qui n'allait souffrir d'aucune contestation.

Doublé en 2018 par son coéquipier Salah, lors des Caf awards à Dakar, Sadio Mané prend une belle revanche et met fin à la suprématie des joueurs magrébins après le sacre de l'Egyptien Mohamed Salah (2017 et 2018) et de l'Algérien Riyad Mahrez (2016). C'est aussi le football sénégalais qui s'illustre une fois dans le ghota du football africain.

L'enfant de Bambaly devient le deuxième sénégalais à recevoir le sacre après El Hadji Diouf, double vainqueur du trophée en 2001 et 2002. Cette distinction lui permettra également de franchir un nouveau palier et d'ouvrir de bonnes perspectives pour le football sénégalais. Ce sera sans doute la conquête du trophée continental que tout le Sénégal espère décroche sous l'ére de la génération de Sadio Mané.

Pour les autres récompenses du jour, la Caf a également dévoilé l'équipe type du continent africain en 2019. Le Sénégal est tout aussi à l'honneur en plaçant trois de ses joueurs. Il s'agit du défenseur Kalidou Koulibaly qui intègre l'équipe type pour la deuxième fois mais aussi le milieu de terrain Idrissa Gana Guéye en plus de l'attaquant Sadio Mané.

Djamel Belmadi, sélectionneur des Fennecs de l'Algérie championne d'Afrique, a pour sa part ravi le trophée du meilleur sélectionneur de l'année à Aliou Cissé, coach du Sénégal. Pour le meilleur espoir du continent africain lors des CAF awards, le trophée est revenu au Marocain Achraf Hakimi.

Absent comme Salah de la cérémonie des Awards, Riyad Mahrez s'est contenté du prix du plus beau but de l'année marquée dans les arrêts de jeu de la Can face au Nigeria. Victorieuse de la CAN 2019, l' équipe d'Algérie est élue « meilleure équipe masculine de l'année 2019 ». Alors que la sélection camerounaise de football se voit désigner comme meilleure sélection féminine.

REACTIONS...REACTIONS...

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE MACKY SALL : «Un exploit qui mérite d'être magnifié et porté en exemple»

«Je voudrais exprimer au nom du peuple sénégalais toute ma satisfaction et adresser mes chaleureuses félicitations à Sadio Mané pour le Ballon d'Or Africain. Bravo pour ce merveilleux exploit .Un exploit qui mérite d'être magnifié et porté en exemple pour toute la jeunesse du pays ».

MATAR BA , MINISTRE DES SPORTS : «Sadio Mané est un exemple pour la jeunesse africaine»

«Je suis très heureux pour Sadio Mané, pour l'équipe nationale du Sénégal, pour le peuple sénégalais. C'est un des nôtres qui est arrivée à ce niveau. Cela veut dire que c'est un jeune qui mérite d'être cité en exemple. Sadio Mané est un exemple pour la jeunesse africaine. Il est parti de rien et il a montré qu'il est persévérant et n'est pas du genre à baisser les bras devant les difficultés. Tout en gardant sa discipline légendaire qu'on lui connait. Il a montré que quand on est persévérant, discipliné et engagé, on peut arriver à faire des choses extraordinaires .Nous sommes très fiers de lui et de l'encadrement, de ses coéquipiers et de l'ensemble des sportifs sénégalais... ».

MADY TOURE PRESIDENT DE GENERATION FOOT, CLUB FORMATEUR : «Sadio va permettre aux jeunes de croire à leur rêve»

«C'est une belle récompense pour son club formateur. C'est l'occasion de féliciter toutes les personnes qui nous ont soutenus pour mettre en place ce projet Génération foot que nous avons lancé en 2000. Dix ans plus tard, Sadio qui est parti en 2010 devient aussi dix ans plus tard un Ballon d'Or. C'est exceptionnel. Aujourd'hui, nous devons continuer à travailler dans ce sens. Sadio l'a mérité et s'est donné les moyens pour arriver à ce niveau. Sadio est un compétiteur et va permettre aux jeunes de croire à leur rêve. Il ne faut pas se précipiter. Seul le travail paye »

PALMARES

Meilleur joueur : Sadio Mané (Sénégal)

Meilleure joueuse : Asisat Oshoala (Nigeria)

Meilleur entraîneur (football masculin) : Djamel Belmadi (Algérie)

Meilleur entraîneur (football féminin) : Desiree Ellis (Afrique du Sud)

Président de club de l'année : Moïse Katumbi (TP Mazembe)

Fédération de l'année : Égypte

Prix spécial : Kodjovi Obilale, pour le projet "Agrofoot et agriculture durable au Togo"XI Africain de l'année : Onana - Hakimi, Koulibaly, Matip, Aurier - Mahrez, Gueye, Ziyech - Salah, Mané, Aubameyang

But de l'année : Riyad Mahrez (Algérie, face au Nigeria lors de la CAN-2019)

Meilleure équipe masculine : Algérie

Meilleure équipe féminine : Cameroun

Meilleur espoir de l'année : Achraf Hakimi (Borussia Dortmund)

Joueur interclubs africain : Youcef Belaïli (Al Ahli)