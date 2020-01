Soudan: Coopération scientifique entre le Soudan et la Turquie

Khartoum, 8 — Le directeur de l'Université du Coran et des sciences islamiques, Prof. Omar Al-Sayed Wad Badr, s'est réuni à avec le Prof. Benjamin Sahim, directeur adjoint de l'Université de Turquie, Tokat.

La réunion a examiné les moyens d'améliorer la coopération scientifique entre les deux parties, et a assisté la signature d'un accord de coopération dans le domaine scientifique et culturel.

Cet accord comprend des travaux scientifiques conjoints et une coopération éducative et culturelle entre les universités, les objectifs fondamentaux d'encourager les travaux de recherche et les efforts éducatifs des deux universités, fournis par des professeurs, assistants, chercheurs, experts et étudiants, afin de développer des relations, de faire avancer le travail de recherche conjoint et de publier ses résultats afin de bénéficier des résultats dans le développement de travaux éducatifs et d'organisations scientifiques conjointes.

La durée de l'accord entre les deux universités a été spécifiée pour une période de (5) ans, et elle sera renouvelée trois mois avant la fin de la période avec la révision des conditions du protocole par suppression et ajout.