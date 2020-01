Ile Maurice: Devianee, retrouvée au pied d'une falaise - Le mystère s'éclaircit grâce aux caméras

Il était bien avec Devianee Bheekhun le jour de sa disparition. Azaghen Vydelingum a été arrêté, traduit en cour et reconduit en cellule policière.

Il répond d'une accusation provisoire de meurtre. Azaghen Vydelingum, un receveur d'autobus âgé de 41 ans, a comparu devant le tribunal de Souillac, hier, mardi 7 janvier, avant d'être reconduit en cellule. Il avait dans un premier temps expliqué que le 3 janvier, jour où la victime avait disparu, il a passé toute la journée chez lui à Chamarel. Or, la police, qui a visionné des images de caméras de surveillance, était en possession d'éléments prouvant que l'alibi d'Azaghen Vydelingum ne tenait pas la route. Confronté à ces éléments, il est revenu sur sa version des faits.

Soumis à un interrogatoire serré, dans la soirée de lundi par les limiers de la Major Crime Investigation Team (MCIT), Azaghen Vydelingum a soutenu qu'il a passé un peu de temps à discuter avec Devianee Bheekhun avant qu'ils ne se rendent tous les deux dans un lieu de culte à St-Aubin pour une session de prière. Il affirme ensuite ne pas se souvenir de ce qui s'est passé.

C'est l'interrogatoire d'un chauffeur de taxi, âgé d'une cinquantaine d'années, qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs. Le chauffeur avait l'habitude d'aller déposer et récupérer la victime, qui travaille comme femme de ménage chez des étrangers au morcellement Black Rock à Tamarin. Le quinquagénaire a affirmé aux enquêteurs qu'il avait remarqué une voiture grise garée près du bungalow où est employée Devianee Bheekhun. Et d'ajouter que la présence de ce véhicule était intrigante car à cette heure-ci, soit 7 heures, cette région est toujours calme.

Le chauffeur de taxi a aussi reçu un SMS étrange de Devianee Bheekhun affirmant : «Korek mo pé rési trasé pou al lakaz.» Il était convenu, depuis la veille soit le jeudi 2 janvier, qu'il devait seulement la déposer, car il était pris et avait une fête de famille. L'employeur de Devianee Bheekhun a aussi reçu un message provenant du portable de Devianee Bheekhun qui disait qu'elle a décidé d'arrêter de travailler.

Face à ces informations, la police a visionné les images enregistrées par les caméras de surveillance des résidences de la région. La victime a été aperçue montant à bord de la voiture. Les images des caméras ont révélé que la jeune femme luttait contre quelqu'un avant d'entrer dans le véhicule. Le «command centre» des caméras Safe City à Ébène a été mis à contribution. La plaque d'immatriculation de la voiture, une Nissan Tiida, a pu être relevée ainsi que l'itinéraire du véhicule grâce au système GPS.

Véhicule intercepté

Le véhicule a été intercepté à Bambous dans la soirée de lundi, lors d'une opération menée par l'inspecteur Ramjheetun et les limiers Manoovaloo, Govinden de la MCIT, en collaboration avec les limiers Nehalkhan et le caporal Jeewon de l'Anti Robbery Squad du Sud, sous la houlette des assistants surintendants de police Seebaruth et Callychurn. Les enquêteurs ont retracé le propriétaire de la Nissan Tiida, un habitant de Vallée-Pitot, qui a expliqué l'avoir louée. La police a ensuite appris que c'est Azaghen Vydelingum qui conduisait la voiture le vendredi 3 janvier.

Le suspect a été mis devant tous ces éléments et il n'a pas eu d'autre choix que de confirmer qu'il était bien en compagnie de Devianee Bheekhun le jour où elle avait disparu. La Nissan Tiida a été examinée par les experts de la police hier matin et a été soumise à un examen blue star dans la soirée. Cela, afin de déceler s'il y a des traces de sang. Des bijoux de fantaisie et des faux cils ont été retrouvés dans la voiture. Les proches de Devianee Bheekhun ont confirmé que les objets appartenaient à la défunte.

Devianee Bheekhun avait, dans le passé, porté plainte pour agression et vol avec violence au poste de police de Bel-Ombre. Le 12 novembre, elle avait expliqué aux enquêteurs qu'elle se trouvait à Baie-du-Cap lorsque son ex-amant aurait débarqué avec des proches pour l'agresser. Celui-ci aurait ensuite volé son portable et sa chaîne en or. C'est un passant qui l'aurait aidée et l'a conduite au poste de police. Il n'y a eu aucun interrogatoire depuis sa plainte selon nos informations.

Pour rappel, le corps sans vie de cette mère de famille a été retrouvé le samedi 4 janvier au pied d'une falaise à Rivière-des-Anguilles. La thèse de «foul play» est privilégiée.