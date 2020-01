Soudan: Al-Burhan envoie deux câbles de remerciements aux Présidents russe et indien

Khartoum, 8 — Le Président du Conseil Souverain, le Lt-Gén. Abdul-Fatah Al-Burhan, a envoyé deux câbles de remerciements et d'appréciation au Président russe Vladimir Poutine et à l'Inde Ram Nath Covind en réponse aux câbles de félicitations qui lui ont été adressées à l'occasion à l'occasion de la Fête Nationale du Soudan.

Al-Burhan a adressé ses vœux les plus sincères à leurs peuples amis russes et indiens, et a leurs souhaité plus de progrès et de prospérité, affirmant la volonté du Soudan de développer et de renforcer ses relations bilatérales avec la Russie et l'Inde pour l'intérêt commun avec eux.