Sénégal: L'activité économique interne se consolide au mois de Novembre 2019

Selon la Direction de la prévision et des études économiques, l'activité économique hors agriculture et sylviculture s'est consolidée de 4,2% au mois de novembre, en variation mensuelle, principalement portée par le secondaire (+7,9%) et l'administration publique (+4,7%).

Le primaire (+8,1%) et dans une moindre mesure le tertiaire (+1,3%) se sont également bien comportés. Sur une base annuelle, ajoute la même source, une croissance hors agriculture et sylviculture de 7,6% est enregistrée en novembre 2019, à la faveur d'une bonne évolution d'ensemble des secteurs primaire (+3,1%), secondaire (+2,9%), tertiaire (+4,9%) et de l'administration publique (+23,2%).