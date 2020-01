Gabon: Lancement du programme d'actions prioritaires du Gouvernement (PAPG)

Le premier ministre, Julien Nkoghe Bekale a présidé, ce lundi, une réunion de travail avec les ministres de l'Economie et des Finances, Jean-Marie Ogandaga, et des Transports et de l'Equipement, des Infrastructures, et de l'Habitat, Léon Bonda Balonzi ; à leurs côtes les directeurs généraux de la Dette, de l'entreprise Colas et de la Société d'autoroute du Gabon.

La séance de travail portait sur le lancement du programme d'actions prioritaires du Gouvernement. La route, la santé, l'éducation et l'enseignement supérieur, l'eau et électricité, le transport et la lutte contre l'insalubrité sont les six secteurs concernés.

Au cours de cette première rencontre, le chef du Gouvernement et ses interlocuteurs ont passé en revue les dossiers relatifs aux travaux de la route Nationale 1 (RN1) et à ceux des voiries de Libreville, Akanda et Owendo.

L'accent sera mis sur le contrôle de qualité, le suivi minutieux des travaux d'entretien et de stabilisation en cours avant le lancement de la Transgabonaise prévue pour juin 2020.

Deux comités de pilotage ont été mis en place. Ils suivront chaque semaine l'évolution du chantier et identifieront les possibles blocages afin d'apporter des solutions immédiates.