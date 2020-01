Congo-Brazzaville: Théâtre - L'Or des femmes en scène à l'atelier Mwezi

La représentation de L'Or des femmes, roman de l'écrivaine congolaise Mambou Aimée Gnali adapté au théâtre, aura lieu le 14 janvier à cet espace situé à Tchimbamba dans l'arrondissement 1 Emery Patrice-Lumumba.

Avec une mise en scène de Jehf Biyeri, la pièce sera jouée par des talents de l'atelier Ku Nkonde center de l'Association artistique et culturel Mwezi, notamment Rolph Nguié, Laure Bandoki, Pavely Manga, Andranne Covy Mbemba, Meryl Bayimissa, Roger Tsiampassi et Doria Lembe. Selma Mayala, président de ladite association a d'ailleurs invité le public ponténégrin à venir nombreux au spectacle " afin de commencer l'année en lumière". Cette réprésentation de L'or des femmes sera la troisième après celles du Festival international Kimoko et du festival Matsina à Brazzaville l'année dernière.

Paru en 2016 aux éditions Gallimard, collection Continents noirs (France), L'or des femmes, roman de 163 pages est la deuxième œuvre de Mambou Aimée Gnali après le récit Beto na béto, le poids de la tribu paru en 2001 toujours aux éditions Gallimard, collection Continents noirs. Le roman, qui mêle entre autres, amour, tradition et honneur, relate l'histoire de la belle Bouhoussou soumise aux rites drastiques de l'initiation des filles nubiles (le Tchikumbi), Bahoussou dont le jeune Mavoungou est amoureux. Mais leur union s'avère impossible car la jeune fille est destinée à épouser L'Or des femmes, un homme noble et bien plus âgé qu'elle. Un fait que les jeunes contestent. Mavoungou et Bouhoussou réussiront-ils à vivre leur amour ? L'Or des femmes renoncera-t-il à épouser Bahoussa ? La tradition l'emportera-t-elle sur le modernisme ? Les réponses sont à découvrir lors du spectacle.