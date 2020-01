Congo-Brazzaville: Minembwe - Un collectif d'avocats pour défendre les Banyamulenge

L'avocat belge Bernard Maingain a annoncé avoir été mandaté par la communauté Banyamulenge, dans la province du Sud-Kivu pour conduire une "mission de défense judiciaire" à Minembwe visant à s'opposer à la "destruction volontaire, violente et sauvage" de cette communauté, indique l'agence Belga.

L'objectif de cette mission, explique-t-on, est de contribuer par voie légale à l'interruption des cycles de violence, à la restauration de l'État de droit et à la reprise d'une relation pacifiée avec toutes les communautés environnantes dans la paix, la sécurité et la justice", indique un communiqué cosigné le 6 janvier par Me Bernard Maingain et Me Jean-Paul Shaka, avocat au barreau de New-York.

Pour les avocats, le cycle de violence contre les Banyamulenge « s'apparente de façon visible aux pogroms qui ont touché la communauté tutsi dans les années cinquante au Rwanda. C'est cette dérive à tendance génocidaire qu'il faut arrêter en restaurant les fonctions régaliennes de l'Etat au Sud-Kivu et en mettant un terme au cycle de l'impunité ».

Selon Bernard Maingain, avocat spécialisé dans les questions judiciaires en Afrique centrale, "plusieurs victimes et organisations de la société civile opérant à Minembwe lui ont donné mandat d'agir en leur nom et pour leur compte". Il s'agit de "plusieurs dizaines de mandats".

Bernard Maingain sera "assisté, soutenu et entouré par une équipe d'avocats de la communauté (Banyamulenge), basés en RDC et à l'étranger", souligne le texte. L'avocat prévoit de se rendre sur place pour recueillir "les témoignages de victimes et préparer les plaintes" qui seront ensuite remises aux autorités judiciaires congolaises, avec copie à l'attention du procureur auprès de la Cour pénale internationale (CPI), la Gambienne Fatou Bensouda. Me Maingain ajoute avoir pris contact avec les autorités congolaises et les services de la Monusco (la Mission de l'ONU en RDC) "en vue de bénéficier d'une assistance et d'une protection dans l'exercice de sa mission".

Les Banyamulenge, rappelle-t-on, sont des Congolais tutsi aux ascendances rwandaises vivant essentiellement dans la région des Hauts-plateaux du Sud-Kivu, situés à plus de 2000 m d'altitude sur les sommets des montagnes dominant le lac Tanganyika. Ils sont depuis des mois l'objet d'attaques de la part de divers groupes armés Maï Maï issus des communautés Bembe, Bafuliro et Bashi.