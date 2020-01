Sénégal: Mbour - Jugement des affrontements entre policiers et pêcheurs - Le tribunal rejette la LP et renvoie son delibéré au 14 janvier

Le tribunal de grande instance de Mbour à son audience d'hier a mis en délibéré pour le 14 janvier 2019 le verdict des quatorze personnes interpellées suite aux échauffourées enregistrées à Mbour le 23 décembre 2019, entre forces de l'ordre et pêcheurs à propos de la construction d'un nouveau quai de pêche dans le quartier Téfess.

Appelés à la barre, en milieu d'après-midi, les prévenus ont nié les faits pour lesquels ils sont poursuivis. A les entendre, ils ont été à la mauvaise place et au mauvais moment pour se faire interpeller, Seul Mactar Guèye a été formellement identifié par les policiers par son comportement indécent lors des affrontements au quai de pêche.

Le procureur du Tgi de Mbour, après avoir rendu un hommage aux vaillants agents de la force publique est revenu sur une condamnation ferme de la violence comme argument pour contester. Il a déploré les stratégies et mécanismes mis en place dans le quartier Téfess pour s'opposer aux forces de l'ordre, des cocktails-Molotov fabriqués et lancés aux policiers , des tranchées creusées , des gourdins et des pierres jetés à leur endroit. Il s'est demandé dans quel Etat sommes-nous.

Les conseils de la défense ont imputé pour leur part la responsabilité des faits aux autorités ; Pour eux, elles n'ont pas bien communiqué et les forces de l'ordre ont montré leur détermination à aller jusqu'au sacrifice suprême dans l'exercice de leur fonction. A en croire Maître Abdoul Kane, la population est au service de la police et la police au service de la populationPour Maître Tall, l'Etat a failli en ne privilégiant pas le dialogue avant d'évoquer les excuses faites à la police. L'un des conseils qualifiera le procès des interpellés de celui de la honte. Ils ont tous sollicités la relaxe pour les quatorze prévenus .Le Tgi a mis l'affaire en délibéré pour le 14 janvier 2019 et a rejeté leur demande de liberté provisoire.