Sénégal: Promotion et développement de la recherche à l'Isra - Pr Moussa Baldé pour l'institutionnalisation des journées agricoles

En vue de rendre propice l'environnement du personnel de l'Institut sénégalais de recherche agricole (Isra), le chef du département ministériel, Pr Moussa Baldé, entend organiser des journées de réflexion avec des chercheurs d'ici et d'ailleurs aux fins de permettre à celui-ci (Isra) d'atteindre ses objectifs. Il l'a annoncé hier, mardi, au terme de sa visite d'échanges avec le personnel qui réclame de meilleures conditions de travail et vie.

Le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, Moussa Baldé, en visite de travail à l'Institut Sénégalais de recherche agricole (Isra), hier, mardi 07 janvier, a reçu un chapelet de doléances de son personnel. Tamsir Mbaye, porte-parole du jour, a émis le souhait de voir les charges sociales et fiscales payées, le paiement à temps des salaires, la disponibilité de la couverture maladie, l'alignement des chercheurs avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), la généralisation des indemnités de logement, l'ouverture à une élection pour les postes de responsabilité par des pairs pour une meilleure gouvernance de l'Isra, le recrutement qualitatif et quantitatif pour combler le gap du personnel de recherche et d'appui technique, la préservation du foncier restant de l'Isra et plus de dotation en ressources aux centres périphériques de Dakar entre autres.

Engageant la discussion, le ministre de rassurer: «Même s'il m'a été toujours reproché de n'avoir pas mis les pieds ici depuis lors, sachiez que j'y ai mis la tête et à mon avis, c'est plus important. Ce, par des échanges avec le directeur général, le président du conseil d'administration (Ca). Car, il ne sert à rien de venir tous les matins sans vous apporter quelque chose».

Quant aux revendications légitimes aux yeux du président du Conseil d'administration, Ngagne Sène, le ministre dit avoir pris bonne note, tout en encourageant le travail des chercheurs ô combien qualitatif et quantitatif au dynamisme scientifique de l'Isra. Sur le volet de l'alignement avec l'Ucad, il a invité les réclamants à voir d'abord ce qu'ils y gagnent et ce qu'ils y perdent avant d'engager quoi que ce soit. Car, prévient-t-il: «Dans toute action, il y a toujours ce que l'on y gagne et ce que l'on y perd...».

Le ministre Baldé a invité par suite l'Isra à plus d'innovation pour répondre aux attentes. A ce propos, il dira: «Voilà maintenant que vous êtes au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames), je vous invite à voir comment développer des formations continues en master professionnel et de recherche qui seraient payantes pour intéresser des Sénégalais et ceux de la sous-région». Pour une meilleure prise en charge de ces maux qui freinent l'Isra, le ministre entend mettre en place un cadre approprié qui, à travers l'institutionnalisation des journées agricoles au Sénégal permettra de définir une stratégie globale de recherche. Lesquelles journées impliqueront le concours financier des ministères de l'élevage, de l'environnement.