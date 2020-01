Sénégal: birame diop, chef d'état-major général des armées nouvellement installe - «je compte relever avec vous les defis qui frappent a nos portes»

Le ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba, a procédé officiellement, hier mardi 7 janvier, à l'installation du Général de corps aérien Birame Diop dans ses nouvelles fonctions de Chef d'Etat-major général des Armées (Cemga). Dans son discours, le tout nouveau Cemga a décliné sa feuille de route consistant à faire face aux défis sécuritaires. Il compte aussi œuvrer à l'amélioration des conditions des militaires.

Nommé, en septembre dernier, Chef d'Etat-major général des Armées (Cemga), le Général de corps aérien Birame Diop a officiellement pris fonction hier, mardi 7 janvier. L'ancien Chef de l'Etat-major particulier du président de la République, Macky Sall, remplace à ce poste le Général d'Armée Cheikh Guèye qui a déjà fait ses adieux aux Armées lors d'une cérémonie présidée par le ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba, une semaine plus tôt, le mardi 31 janvier 2019, au camp Dial Diop.

Conscient du contexte sécuritaire marqué par des menaces terroristes, le Chef d'Etat-major général des Armées, aussitôt installé, a décliné sa feuille de route allant dans le sens de la défense. «Je compte relever avec vous les défis qui frappent à nos portes; ces derniers se déclinent principalement dans la prise en charge urgente du contexte géopolitique local et sous-régional dont les tendances lourdes annoncent des risques de dégradation», a déclaré le Général de corps aérien.

Pour le nouveau Cemga, «la violence aveugle qui plane sur le Sahel sur fond d'instrumentalisation des identités communautaires, de criminalités organisées et de trafics illicites, semble narguer les frontières poreuses de nos pays». C'est pourquoi, dira-t-il, «cette situation nous interpelle doublement, d'abord sur notre capacité à demeurer un ilot de paix, mais surtout sur notre véritable place dans la recherche et la mise en œuvre de solutions collectives sous-régionales efficientes, conformément à notre tradition diplomatique de paix et de solidarité».

Présidant la cérémonie, le ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba est aussi revenu sur les défis sécuritaires. «Votre nomination tombe à un moment où la modernisation est plus que jamais d'actualité au regard du contexte stratégique nouveau marqué par le développement des menaces aux multiples facettes», a laissé entendre Me Sidiki Kaba.

Selon lui, les «richesses halieutiques et énergétiques dont recèlent nos zones stratégiques» nécessitent une protection. «Il nous faut donc être prêts, c'est-à-dire anticiper et être en capacité d'agir. Nous devons disposer d'une ressource humaine instruite, entrainée, bien commandée mais aussi de capacités adaptées et d'équipements spécialisés», a fait savoir Me Sidiki Kaba.

«MON AMBITION EST DE PLACER LES ARMEES DANS DES CONDITIONS OPTIMALES

DE PERFORMANCE AU TRIPLE PLAN ORGANISATIONNEL, OPERATIONNEL ET LOGISTIQUE»

A propos de la découverte du gaz et du pétrole, le Cemga a expliqué que «ce contexte géopolitique nous dicte le cap à suivre : renforcer au plan interne les dividendes d'une paix durement acquises et se donner les moyens de barrer la route à toutes les formes et menaces externes». Mieux, ajoutera-t-il, «pour y parvenir et tout en consolidant les importants succès déjà engrangés, mon ambition est de placer les Armées dans des conditions optimales de performance au triple plan organisationnel, opérationnel et logistique». Bref, le Cemga Birame Diop compte aussi améliorer les conditions des militaires.

Né le 29 mars 1961 à Thiès, le Général de corps aérien Birame Diop est un produit du Prytanée militaire de Saint-Louis. Après l'obtention du Baccalauréat scientifique, il est admis à l'Ecole royale de l'Air de Marrakech, en 1981. Depuis 2011, il intervient régulièrement comme conférencier à la rencontre annuelle de Rabat/Marrakech sur «les Dialogues Atlantiques» organisée par le German Marchal Fund et OCP, et pour le compte de l'Observatoire Boutros Ghali et de l'ONU.