Sénégal: commission politique du dialogue national - le frn, satisfait du travail de l'opposition

Le Front démocratique et social de résistance nationale (FRN), regroupant des partis politiques et associations de la société civile, a indiqué dans un communiqué en date d'hier, mardi 07 janvier, avoir adressé « ses vives félicitations » aux plénipotentiaires de l'opposition pour leur contribution aux travaux de la Commission politique du dialogue national dont les conclusions sont attendues dans les prochains mois.

« La conférence des leaders (du FRN), faisant le point sur l'évolution de la Commission politique du dialogue national, a adressé ses vives félicitations aux plénipotentiaires de l'opposition et les encourage à persévérer dans la recherche des voies et moyens pour garantir définitivement l'intégrité du processus électoral », peut-on lire dans ce communiqué.

Selon le texte, le FRN, à travers cette instance, a renouvelé son attachement au respect et à la considération mutuelle de toutes les composantes impliquées dans la lutte pour la défense des droits et libertés. Le dialogue national dont les membres ont été officiellement installés le 26 décembre dernier, comporte un volet politique dont les travaux entamés il y a plusieurs mois sont pilotés par le général Mamadou Niang.

Par ailleurs, note le texte en question, « examinant la demande du Mouvement « Ñoo Lank », le FRN, après avoir insisté sur son attachement au respect et à la considération mutuelle de toutes les composantes impliquées dans la lutte pour la défense des droits et libertés, a marqué son accord pour contribuer de façon décisive à la réussite de la manifestation du 10 janvier 2020. Une manifestation que la plateforme « Ñoo Lank » envisage d'organiser, ce vendredi. Par la même occasion, le front dit avoir décidé de délivrer « un message fort lors cette importante manifestation, de façon visible et sans équivoque pour exprimer, encore une fois, sa détermination constante contre les dérives du pourvoir de Macky Sall ».

Pour finir, le Front démocratique et social de résistance nationale (Frn), a tenu à réaffirmer « son engagement à prendre ses responsabilités pour mener à bien tous les combats, actuels et futurs, dans le cadre de son plan d'actions », non sans manquer d' inviter à son tour « les mouvements citoyens et sociaux à le rejoindre dans le cadre d'une synergie des forces pour faire reculer le pouvoir en place et sauvegarder les acquis démocratiques et sociaux ».