Sénégal: coopération sénégal-japon - en fin de mission - 7 volontaires restituent les resultats de leurs travaux

7 volontaires japonais viennent de terminer leurs missions au Sénégal où ils officient depuis 2 ans. Ces volontaires étaient affectés un peu partout dans le pays et ont travaillé pendant 2 ans aux cotés des populations dans les domaines de l'éducation, de la santé, du développement communautaire entre autres. Hier, mardi 7 janvier 2020, ils ont rendu compte de leurs missions à l'ambassadeur Tatsuo Arai.

Habillée comme une vrai Sénégalaise, Miki Takahashi, plus connue sous le nom de Diouma Tine au Sénégal, fait partie des 7 volontaires. Elle nous explique son travail en tant que volontaire. «Pendant 2 ans, je travaillais au district sanitaire de Diofior comme actrice communautaire de la santé pour sensibiliser sur l'hygiène publique. J'ai fait de la visite à domicile avec Khady Sall, un relais communautaire. C'est un travail d'équipe que j'effectuais avec les Sénégalais».

Dans une autre mission, Mei Sugawara, plus connue sous le nom de Nafi Diouf à Mbacké, a travaillé à l'Inspection de Mbacké. «J'enseignais à l'école primaire les Mathématiques, l'Art plastique et Education physique, mais en ma façon». Même si le début a été «difficile» selon eux, ces volontaires retiennent que le Sénégal est un pays de la «Teranga». «C'est difficile, surtout à cause de la langue. Moi, j'étais dans une ville Sérère, au début je ne pouvais pas parler cette langue, je ne pouvais pas communiquer avec la population. Mais, avec l'esprit de «Teranga», ils m'ont aidé pour que je fasse mon travail», renseigne Diouma Tine.

Ces volontaires sont choisis en fonction de la demande de l'aide du gouvernement sénégalais, en partenariat avec l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), indique Mariko Komazaki, Première adjointe au Représentant résident. «C'est en fait le gouvernement du Sénégal qui sollicite le Japon pour quel type de volontaires et pour quel soutient il veut et dans telle communauté du pays. Et, avec cette requête, on fait des recherches au niveau de la communauté japonais pour chercher des bénévoles.» Cette année marque la 60ème anniversaire des relations entre le Japon et le Sénégal ainsi le 40ème anniversaire de l'envoi des volontaires japonais au Sénégal. Depuis lors, plus de 1200 japonais sont venues au Sénégal pout travailler en tant que bénévoles.