Congo-Kinshasa: Limete - Le président de la ligue des jeunes de l'Asofatshi pillé

Bob Kabashi, président de la Ligue des Jeunes de l'Asofatshi (Association de Soutien à Félix Antoine Tshisekedi), et sa famille, ont échappé dernièrement à la mort, non loin de leur résidence, sur la rue Ouest, à Kingabwa, dans la commune de Limete.

Alors qu'il ramenait tranquillement à bord de sa voiture « ketch », un dimanche soir, son épouse, ses enfants et une de ses nièces, il a été pris en chasse par un groupe d'hommes armés, qui l'attendaient à l'entrée de son avenue, sur une moto.

Faisant mine de ne les avoir pas aperçus, Bob Kabashi a continué son chemin. C'est au moment où il est descendu de la voiture pour ouvrir le portail d'entrée de sa résidence que les inconnus l'ont bloqué net, lui demandant de s'étaler de tout long sur le sol, face contre terre. Son petit moment d'hésitation a été sanctionné par deux tirs de sommation. C'était suffisant pour l'obliger à se plier à la volonté des assaillants.

Ceux-ci, le tenant bien à l'œil, se sont dirigés vers sa voiture, avec l'attention bien arrêtée de l'emporter, avec ses occupants, à savoir l'épouse de Bob Kabashi, ses enfants et sa nièce. Il a dû les supplier pour qu'ils ne partent pas avec les siens. Après une fouille systématique de leurs victimes, sur fond de violences physiques et insultes, les bandits sont finalement partis avec la « ketch », mais aussi des effets personnels tels que téléphones, argent, bijoux... un des malfaiteurs a pris le volant de la voiture du malheureux Bob Kabashi et démarré à la quatrième vitesse, vers une destination inconnue.

Tremblant de peur et traumatisés, le président de la Ligue des jeunes de l'Asofatshi et sa famille en sont à se demander, jusque-là, qui leur en veut et pour quelle raison.

On rappelle que Bob Kabashi, fort de sa formation d'économiste et de son expérience de banquier et douanier, avait été élu, en début d'année 2019, président de la Ligue des Jeunes de l'Asofatshi. Et, pour marquer les esprits, le jeune technocrate et leader politique, multiplie des activités en rapport avec l'entrepreneuriat des jeunes, dans le but précis d'accompagner le Chef de l'Etat et l'aider à gagner le pari de la promotion de l'emploi pour jeunes et endiguer ainsi le chômage.

Mais qui a commandité l'attaque perpétrée contre lui à Kingabwa ? Tout le monde attend les conclusions de l'enquête ouverte à ce sujet par la police.