Afrique: Football - Le continent a un nouveau roi

Le Sénégalais Sadio Mané a été sacré, le 7 janvier à Hurghada, en Égypte, pour la première fois, meilleur joueur africain de l'année, par la Confédération africaine de football(Caf). Il remplace son co-équipier de club, Mohamed Salah.

Le jeune attaquant de vingt-sept ans de Liverpool a bel et bien devancé son équipier, l'Égyptien Mohammed Salah, et l'Algérien Riyad Mahrez. Quatrième au classement du Ballon d'Or, Sadio Mané a confirmé le mardi soir en remportant le titre de meilleur joueur africain de l'année 2019.

Le meneur des Lions de la Teranga a eu une année très brillante tant avec Liverpool (victoires en Ligue des champions et au Mondial des clubs), qu'avec sa sélection, battue en finale de la Coupe d'Afrique des nations(Can) par l'Algérie. Il a marqué trente-quatre buts durant l'année avec douze passes décisives en soixante et un matches. Sadio Mané a terminé co-meilleur buteur de la saison 2018-2019 de Premier League, avec Mohammed Salah et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (22 buts).

Après El-Hadji Diouf en 2002, il redonne de la joie aux supporters sénégalais. « Je suis vraiment content et fier de remporter ce trophée », a réagi sur le podium le Sénégalais, seul joueur présent parmi les trois nommés.

Si ce titre peut consoler les Sénégalais, qui avaient manqué de remporter la Can face à l'Algérie, cela devrait sonner comme un rappel pour l'équipe nationale du Congo puisque les Diables rouges affronteront les Lions de la Teranga, le 5 octobre prochain, dans le cadre de la cinquième et avant dernière journée des éliminatoires de la Can, Cameroun 2021. A ce jour, le Congo est placé deuxième derrière le Sénégal.

La Nigériane Asisat Oshoala a été sacrée meilleure joueuse africaine

L'attaquante de Barcelone a atteint la finale de la Ligue des champions et a aidé le Nigeria à sortir des poules lors du Mondial 2019 en France, conclu par une élimination en huitièmes de finale. La seconde équipe africaine qui est sortie des poules, le Cameroun, a remporté le prix de la meilleure équipe de l'année.

Notons que la cérémonie a été animée par Samuel Eto'o, quadruple vainqueur du trophée, en présence de plusieurs personnalités dont le président de la Fifa, Gianni Infantino et de l'entraîneur français Arsène Wenger.

Le palmarès

Meilleur joueur : Sadio Mané

Meilleure équipe masculine : Algérie

Meilleur entraîneur d'une équipe masculine : Djamel Belmadi (Algérie)

Meilleur jeune joueur : Achraf Hakimi (Maroc)

Onze de l'année : Andre Onana (Cameroun/Ajax Amsterdam), Achraf Hakimi (Maroc/ Borrusia Dortmund), Kalidou Koulibaly (Cameroun/Naples), Joël Matip (Cameroun/Liverpool), Serge Aurier (Côte d'Ivoire/ Tottenham); Hakim Ziyech (Maroc/Ajax Amsterdam), Idrissa Gueye (Sénégal/PSG), Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City); Mohammed Salah (Egypte/Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Arsenal), Sadio Mané (Sénégal/Liverpool).

Meilleur joueur africain jouant dans un club continental : Youcef Belaili (Algérie)

Meilleur président d'un club africain : Moïse Katumbi (TP Mazembe, Congo)

Prix spécial : Kodjovi Obilale (Togo)

Meilleure joueuse : Asisat Oshoala (Nigeria)

Meilleure équipe féminine : Cameroun

Meilleur entraîneur d'une équipe féminine : Desiree Ellis (Afrique du Sud)

Meilleure fédération : Égypte