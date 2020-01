Cameroun: Boycott des législatives et municipales - L'opposition en rangs dispersés

Le travail d'impression du matériel électoral avance à Sopecam, les partis d'opposition se déchirent cependant que le SDF est dans le collimateur des forces séparatistes.

Le matériel est prêt

A la Société de Presse et Edition Du Cameroun (SOPECAM), les travaux s'accélèrent, pour le compte des législatives et municipales du 9 février prochain. Pour Ignace Ozela, Directeur de la production qui s'est livré à Cameroon Tribune « Les travaux de fabrication du matériel électoral pour la double élection législative et municipale du 9 février avancent à un rythme soutenu dans nos ateliers. Nous avons reçu d'Elections Cameroon une commande d'un certain nombre de bulletins de vote et de campagne » avant de rassurer « le 26 janvier prochain, nous devrons avoir livré tout le matériel »

L'opposition dispersée

Sur le terrain de l'action, les partis de l'opposition n'affichent pas une sérénité. Le quotidien La Nouvelle Expression révèle que « le boycott déchire l'opposition » Entre ceux qui ont choisi d'aller à l'élection à l'instar du SDF et ceux qui ont choisi le boycott comme le MRC et le CPP, la distance s'agrandie. Pour David Nouwou « Lorsqu'on regarde l'ambiance politique à la veille des élections du 9 fevrier, le chassé-croisé donne finalement une piètre image de l'opposition Camerounaise. Parce que c'est la première fois que ses ténors vont s'étriper sur le terrain ou sujet de la justesse d'aller ou de boycotter une consultation électorale » Toutes choses qui font les affaires du RDPC, parti au pouvoir.

Le SDF dans le viseur des sécessionnistes

Le Social Democratic Front (SDF), parti leader de l'opposition, après avoir annoncé qu'il boycottera cette double élection est revenu sur sa décision par la bouche de son chairman Ni John Fru Ndi, au cours d'une conférence de presse le 13 Novembre 2019. Des lors, ils se sont attirés ls menaces des groupes séparatistes qui ont décidés de régler leurs comptes aux militants du parti de la balance qui s'entêtent à se présenter aux municipales et législatives du 9 février 2020. Ils ont encore frappés. Aussi comme l'écrit le quotidien La Nouvelle Expression « la maison du député Fusi Ndamukong, de la mezam dans le Nord-ouest a été ravagé par un gigantesque incendie à mankwi dans l'arrondissement de Bafut » Cet autre acte criminel vient s'ajouter aux autres dont fait l'objet les élus SDF. Notamment les résidences de l'honorable Mbah Ndam vice-président de l'assemblée Nationale à son village à Batibo et celle de Donatus Njong, le maire de Kumbo et président régional du SDF pour le Nord-ouest.