Sénégal: Macky Sall va signer de nouveaux décrets de nomination au grade de professeur titulaire (gouvernement)

Dakar — Le chef de l'Etat a annoncé mercredi en conseil des ministres avoir décidé de signer de nouveaux décrets de nomination au grade de professeur titulaire des universités et de faire organiser par le ministère de tutelle la rentrée solennelle des universités à partir de 2020-2021.

Macky Sall, présidant la rencontre hebdomadaire du gouvernement, a "pris la décision de prendre des décrets de nomination au grade de professeur titulaire des universités (... ) et de faire organiser, par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la rentrée solennelle des universités, à partir de la rentrée 2020-2021", rapporte le communiqué du conseil des ministres.Il est revenu, à cette occasion, "sur l'exemplarité de l'enseignement de la médecine au Sénégal et l'impératif d'asseoir un système national de santé toujours performant", selon le texte.

Macky Sall "a magnifié les brillants résultats obtenus par le Sénégal au 19e concours d'agrégation de médecine humaine, de pharmacie, d'odontostomatologie, de médecine vétérinaire et de production animale, organisé par le CAMES (Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur), du 5 au 14 novembre 2018 à Libreville"."Sur les 62 candidats présentés, 54 ont réussi, soit un taux [d'admission] de 87,10%. Ces résultats, remarquables et encourageants, illustrent le leadership du Sénégal en matière d'enseignement de la médecine", lit-on dans le communiqué.

"A ce sujet, ajoute la même source, il a souligné que le Sénégal est arrivé au second rang des pays qui ont présenté plus de 50 candidats au concours ; et que le prix André Gouazé, décerné au meilleur lauréat du concours, a été remporté par un candidat sénégalais"."Le président de la République a (... ) félicité les candidats et l'ensemble du corps professoral pour l'encadrement exceptionnel", est-il écrit dans le communiqué du conseil des ministres.