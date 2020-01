Maroc: La Guinée et le Maroc désignés "marraine" et "invité d'honneur" de la Foire internationale de Kaolack

Kaolack — La Guinée et le Maroc ont été respectivement désignés "marraine" et "invité d'honneur" de la cinquième édition de la Foire internationale de Kaolack (FIKA), prévue du 5 janvier au 10 février prochains, a annoncé mercredi le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack, Serigne Mboup.

"Le choix de la Guinée s'explique par la volonté d'encourager une meilleure communication entre les pays membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), à travers un meilleur aménagement logistique et un meilleur système de transport", a expliqué M. Mboup à la fin d'un comité régional de développement, une réunion préparatoire de la FIKA, sous la direction des autorités administratives locales.

"Le choix du Maroc, dont la volonté est d'intégrer cet espace économique (la CEDEAO), est dans la logique du thème de cette année : +Le marché communautaire de la CEDEAO, enjeux et perspectives+", a-t-il ajouté.Selon Serigne Mbourp, "plus de 30 pays" seront représentés à l'édition 2020 de la FIKA.Il appelle les exposants sénégalais attendus à cette rencontre commerciale internationale à s'atteler à "la revalorisation des produits locaux, pour leur meilleure exportation vers l'étranger".

Selon le gouverneur de la région de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, qui a dirigé la réunion préparatoire de la FIKA, cette rencontre "est devenue un rendez-vous incontournable du donner et du recevoir en matière économique, en plus de son volet culturel".La police, les sapeurs-pompiers et les douanes vont prendre part à l'organisation de la foire, a-t-il assuré.Selon la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack, 700 exposants et quelque 300.000 visiteurs sont attendus à la FIKA.