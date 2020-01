Cameroun: CAN de handball messieurs - Les Lions en route pour Tunis

Du 16 au 26 janvier 2020 se déroulera à Tunis, la 24e Coupe d'Afrique des Nations seniors messieurs. 24 pays participent à cette compétition dont l'objectif principal reste le sacre comme champion d'Afrique. Sans oublier le fait que cinq places sont disponibles pour une qualification au Championnat du monde, Egypte 2021.

C'est bien avec ces objectifs en ligne de mire que le Cameroun prépare depuis plusieurs mois sa participation à ce rendez-vous continental. D'ailleurs, pour une meilleure acclimatation, 10 joueurs et deux membres de l'encadrement technique, notamment l'entraîneur national, Simon Burchard Menguede et le directeur technique André Betome Epoupa ont quitté Yaoundé dans la nuit de lundi à mardi dernier. Quatre autres joueurs devraient rallier Tunis dans les prochaines heures. Ils seront au total 14 à défendre les couleurs nationales à cette CAN.

Le stage d'acclimatation s'étendra jusqu'à la veille du coup d'envoi de la compétition. Logé dans la poule C, le Cameroun aura pour principaux adversaires au premier tour, la Tunisie, pays organisateur et tenant du titre, la Côte d'Ivoire et le Cap Vert. Le Cameroun entre en compétition dès le 16 janvier prochain face à la Côte d'Ivoire. Dans un entretien accordé à Cameroon Tribune, l'entraîneur national seniors messieurs, Simon Burchard Menguede revient sur les conditions de préparation et les ambitions de ses poulains à cette compétition.