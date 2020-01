Sénégal: Des employés de la Fédération fiers de Sadio Mané

Dakar — Des employés de la Fédération sénégalaise de football (FSF) ont fait part à l'APS de leur fierté suite à la désignation de Sadio Mané comme meilleur footballeur africain de l'année 2019, "un cadeau" qui donne sens à leur travail administratif quotidien, disent certains d'entre eux.

"C'est une immense fierté, on doit lui dire merci, ce genre de titres donne un sens à nos sacrifices, à nos nuits blanches pour contribuer administrativement au développement du football, un travail qui n'est pas vain", a expliqué Joe Samba.

Il dit en plus se réjouir du "clin d'œil" de Mané à la culture locale, à travers la tenue traditionnelle qu'il avait portée à l'occasion de la cérémonie des CAF Awards, lors de laquelle le Ballon d'or africain 2019 lui a été remis.Selon lui, Mané "n'oublie pas ses racines" et profite de la moindre occasion "pour vendre la culture sénégalaise".Joe Samba dit aussi se féliciter de ce que Sadio Mané a respecté sa parole en remportant le Ballon d'or 2019, comme il l'avait promis aux supporteurs sénégalais."En janvier 2019, il avait promis d'aller gagner ce titre et il l'a fait de fort belle manière", a commenté M. Samba, depuis Saly-Portudal, la capitale de la Petite-Côte sénégalaise où il participe au "tournoi Ousmane Tanor Dieng", une compétition mettant aux prises des clubs amateurs.

Malick Ba, un autre employé de l'instance dirigeante du football national, a également fait partie de sa joie de voir Sadio Mané consacré Ballon d'or, estimant que l'attaquant des Lions est un "modèle pour l'ensemble des footballeurs africains et sénégalais"."Quand on parle de Sadio (Mané), c'est l'humilité, la politesse, la sociabilité et cela malgré les milliards qu'il gagne, c'est une leçon de vie qu'il donne à tout le monde", a indiqué M. Ba.Abdoulaye Niang embraye sur les qualités humaines du meilleur footballeur africain 2019. "Tout le monde a envie qu'il soit un proche pas simplement parce qu'il est un immense joueur mais aussi et surtout pour ses qualités humaines irréprochables", déclare-t-il.