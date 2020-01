Soudan: Un comité pour recevoir les biens des syndicats professionnels du Nord-Kordofan

Le Commandant de la 5ème Brigade et Wali par Intérim de l'Etat du Nord Kordofan, le Major-Gén. Al-Sadeg Al-Taieb Abdallah, a rendu une Décision sur l'Inscription et la Réception des Biens des Syndicats Professionnels, des Syndicats et du Syndicat des Hommes d'Affaires de l'Etat, conformément au Décret de Démantèlement du Régime Déchu du 30 Juin 1989 et à une Décision de la Commission de Suppression de la Démarginalisation, de Lutte contre la Corruption et de Restauration des Fonds Pillés par Dissolution des Syndicats Professionnels et du Syndicat des Hommes d'Affaires.

Le Comité a également le Droit de recevoir tous les Documents des Syndicats Professionnels, et des Syndicats des Hommes d'Affaires, des Biens Immobiliers et des Biens Mobiliers et Immobiliers de ces Syndicats Professionnels, des Syndicats et du Syndicat des Hommes d'Affaires de l'Etat du Nord-Kordofan.

Le Comité est dirigé par un Représentant des Forces Armées Soudanaise (FAS) et comprend le Greffier Adjoint des Associations du Travail de l'Etat en tant que Membre et Rapporteur, en plus des membres des Forces Régulières, des Organes Juridiques et Gouvernementaux et des Forces de la Déclaration de la Liberté et du Changement (FDLC) ainsi que l'Association des Professionnels.