Soudan: Le Comité de démantèlement du régime du 30 Juin rend un nombre de décisions

- Le Comité de Démantèlement du Régime du 30 Juin 1989 a annoncé Mardi lors d'une Conférence de Presse tenue au Palais Républicain qu'une Décision avait été rendue concernant le Blocage des Comptes Bancaires de la Chaîne de Télévision Al-Sharouq, de la Société Al-Andulos pour la Production de Médias et Distribution Propriétaire du Group de Taiba Channels, Sudani Company for Printing and Publication propriétaire du Journal Sudani et Al-Rai Al-Aam Company propriétaire du Journal Al-Rai Al-Am sans affecter les Travailleurs de ces Institutions.

Le Président Suppléant du Comité et membre du Conseil Souverain de Transition, Mohamed Al-Faki Suliaman, a affirmé lors de la Conférence de Presse que le Démantèlement du Régime du 30 Juin était la Principale Revendication de la Glorieuse Révolution de Décembre et que le travail avec la Loi de Démantèlement du Régime du 30 Juin n'était pas pour vengeance mais pour avoir Démantelé le Système à Parti Unique pour l'Intérêt du Peuple du Soudan.

Il a ajouté que l'Autonomisation signifie tout moyen, acte ou plan élaboré pour obtenir un Emploi Public ou pour la mise en œuvre des Politiques du Régime du 30 Juin, soit par Nomination dans la Fonction Publique sous l'égide de l'Autonomisation des Partisans du Parti du Congrès National (PCN), déchu.

Al-Faki a en outre ajouté dans le cadre de l'engagement aux Slogans de la Révolution représentant dans la Liberté et la Justice cette Loi qui vient restaurer les Droits soit à l'Emploi, à l'Argent ou à la Terre Illégalement Possédée et que la Révolution est Sérieuse pour restaurer les Droits et imposer la Loi et que le Comité a un Large Pouvoir d'Application de la Loi et a le Droit de recommander la Révocation de toute personne dans la Fonction Publique, de rappeler toute Personne pour avoir obtenu des Informations et Puni les Contrevenants aux Décisions du Comité.

Il a souligné qu'aucun travailleur ne serait affecté par la Fermeture d'une Société car la Révolution est venue, a-t-il expliqué, pour rendre Justice aux Soudanais afin de ne pas les Humilier et il est Juste pour tout Citoyen de Travailler dans les Institutions de l'Etat et que l'un des objectifs de la Révolution doivent rendre la Justice et réformer les Institutions de la Fonction Publique.

Le Président Suppléant du Comité a précisé que les Décisions rendues par le Comité pouvaient faire l'Objet d'un Appel.

Il a salué les efforts considérables déployés par les Institutions Militaires et de Sécurité qui ont fourni au Comité de nombreux Dossiers, indiquant que le Document Constitutionnel donne à la Composante Militaire du Conseil Souverain de Transition le Droit de réviser les Institutions Militaires et que la Composante Militaire a fait des Progrès Considérables à cet égard.

Président du Comité de Démantèlement du PCN, Taha Osman Isshag, a noté que le Comité cible tous ceux qui ont commis des Crimes contre le peuple soudanais et que le Comité a restauré les Locaux du PCN et travaille maintenant à déterminer ses propriétés pour les rendre au peuple soudanais.

Le Chef du Comité du Secteur Bancaire, Salah Manaa, a indiqué qu'il y avait une large Corruption dans ce Secteur au cours de la période écoulée et que le Secteur Bancaire était le Secteur le plus Corrompu de la Vie Economique du pays.

Il a exhorté les citoyens soudanais à Porter Plainte et à fournir des Informations sur la Corruption et les Gains Illicites, affirmant la Protection de ceux qui Procèdent à la Communication d'Informations.