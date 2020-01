Togo: Le PARTAM (Projet d'Aménagement et de Réhabilitation des Terres Agricoles dans la zone de Mission Tové) de A à Z - Des réalisations et prévisions pour 2020

Par un document du MAPAH (Ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique), il est exposé les tenants et les aboutissants du PARTAM (Projet d'Aménagement et de Réhabilitation des Terres Agricoles dans la zone de Mission Tové).

De ce document en question, il en ressort dans un premier temps que ce projet a germé de l'idée du gouvernement togolais de limiter les importations et augmenter la production du riz au plan national, en aménageant des bas-fonds puis des terres en aval des barrages des points d'eau et même les réhabilitations des anciens périmètres hydro - agricoles.

Dans cette optique, l'attention a été rapidement focalisée "sur la vallée de Zio où les Chinois avaient aménagé un périmètre irrigué de 360ha depuis les années 70. Il s'agit d'un système d'irrigation gravitaire : le Projet d'Aménagement et de Réhabilitation des Terres Agricoles dans la zone de Mission Tové (PARTAM)".

Des informations communiquées, il s'agit d'un projet dont l'objectif global est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la pauvreté des populations rurales vivant dans la vallée du Zio. L'on entend dès lors spécifiquement "accroitre la production agricole, notamment du riz à 5.500 tonnes de riz paddy, contribuer à l'amélioration des revenus et des conditions de vie des populations bénéficiaires, des objectifs visés par l'axe 2 du Plan National de Développement (PND 2018-2022)".

Dans son déroulé, ou sa mise à exécution, le PARTAM est dès lors redimensionné en deux tranches à savoir, une tranche ferme d'un montant global de 5 375 000 000 FCFA et une seconde tranche dite conditionnelle d'un montant de 9 759 000 000 F CFA.