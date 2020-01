Cote d'Ivoire: Vœux de nouvel an à Abobo - Ce que les populations ont dit au Ministre d'Etat Hamed Bakayoko

Le mercredi 08 janvier 2020, dans l'enceinte de la mairie d'Abobo, la cérémonie de présentation des voeux de nouvel an au ministre d'État, ministre de la Défense, maire d'Abobo, maire de la commune, Hamed Bakayoko a été aussi une occasion pour les différentes couches de la population de lui témoigner leur gratitude pour ses actions posées en faveur de l'amélioration de leur quotidien.

La société civile reconnaissante des œuvres de développement du maire

Pour chef Amao, chef de terre d'Aboboté et porte-parole de la société civile, les populations d'Abobo sont des personnes comblées. Car, a-t-il soutenu, celui que Dieu a établi comme maire dans leur cité, est un manager aguerri, un leader attentionné, un homme politique abouti. «C'est un merveilleux présent du président Alassane Ouattara à notre commune», a-t-il ajouté. Selon lui, ces affirmations trouvent leur justificatif dans les actions entreprises par Hamed Bakayoko depuis son avènement à la tête de la commune, tant au niveau social, économique, éducatif, culturel, sécuritaire que sanitaire. Il a cité entre autres, la construction de nouvelles voies, le renforcement de l'éclairage public, l'accroissement de la desserte en eau potable, la sécurisation des biens et des personnes avec en prime l'atténuation du phénomène des enfants en conflit avec la loi et la réhabilitation de l'hôpital général Houphouët-Boigny d'Abobo sud. Le porte-parole de la société civile a également fait savoir au premier magistrat de la cité que grâce à son leadership, Abobo est en train de redorer son blason pour devenir en quelques mois seulement une commune qui plaît et qui compte véritablement. Puis de renchérir : «Sous votre houlette, Abobo est aujourd'hui le théâtre d'événements à portée nationale ou internationale. Abobo est également le centre d'intérêt des populations du district d'Abidjan. En plus d'être un homme d'État confirmé et un grand acteur de développement, vous êtes également un homme bon. Vous êtes un diffuseur de parfum agréable en termes de senteur de joie, de bonheur, de solidarité, de générosité, de fraternité et d'amour du prochain. Vous êtes un véritable remontant moral. Vous êtes l'espoir de toute une population.»

Souhaits des structures publiques déconcentrées et privées pour Hamed Bakayoko et la Côte d'Ivoire

Gla Marie-Claire, porte-parole des chefs de services d'Abobo, a salué le ministre d'État Hamed Bakayoko, pour, a-t-elle souligné, les avancées «remarquables» au niveau de la sécurité tant au plan national que dans la commune. Selon elle, ce climat de sécurité profite à toute la population ivoirienne, à celle d'Abobo et partant, aux services de la commune. Et de formuler ces vœux : «Année 2020, année électorale, appréhendée à tort ou à raison comme étant l'année de tous les dangers, la paix étant le trésor le plus précieux pour toute la Côte d'Ivoire, que Dieu vous guide, vous éclaire. À travers vous, tout le gouvernement avec à sa tête monsieur le Premier ministre, sous la conduite de monsieur le Président de la République pour tous les projets de développement, les actions de cohésion et de l'épanouissement des populations pour la paix dans cette Nation. Que chaque acteur s'investisse pleinement dans la parcelle de responsabilité qui lui est confiée afin de contribuer à bâtir un environnement de paix et un cadre d'épanouissement pour le développement et le rayonnement de notre commune.»

Téna Ouattara, porte-parole des agents de la mairie : «Vous avez impacté positivement la mairie et la vie de ses travailleurs»

Téna Ouattara, porte-parole des agents de la mairie, après avoir formulé les vœux de santé, de bonheur et prospérité au maire, a égrené le chapelet des actions bienveillantes posées par Hamed Bakayoko à l'endroit de ses collaborateurs : «Vous avez impacté positivement la mairie et la vie de ses travailleurs. Grâce à vous la mairie a changé de visage. Le cadre de vie et les conditions de travail se sont nettement améliorés. Mieux, vous avez posé des actes forts et de haute portée sociale à notre endroit. Vous avez distribué de nombreux cadeaux à nos enfants, en bon père de Noël. Vous avez accepté et mis en application le décret de déblocage indiciaire des salaires des agents, participant ainsi au relèvement de leur niveau et qualité de vie. Vous avez octroyé des fonds des filets sociaux à la mairie pour nous permettre de bien faire les fêtes de fin d'année. Grâce à vous, nous avons bien fait les fêtes avec nos familles et nos enfants. Ils en étaient tous heureux. Nous en sommes infiniment reconnaissants.»

Téna Ouattara a, au nom du personnel, rassuré Hamed Bakayoko de leur engagement à ses côtés : «Vous avez fait votre part. Il nous reste nous les agents de faire la nôtre. Nous, vos agents, prenons l'engagement ferme à mettre en application toute votre vision en matière de développement pour vous permettre d'atteindre la mission que vous vous êtes assignée pour la commune d'Abobo. Nous sommes à votre disposition en tout temps et en tout lieu pour faire d'Abobo une commune moderne et modèle, où il fait bon vivre. Nous ne manquerons jamais à votre appel.»