Algérie: Journée arabe d'Alphabétisation - Recul du taux d'analphabétisme à 8,71% en 2019

- Le directeur général de l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes (ONAEA), M. Slimani Hassène a annoncé, mercredi, à Tipasa à l'occasion de la célébration de la Journée arabe d'alphabétisation que le taux d'analphabétisme en Algérie a reculé à 8,71% en 2019, grâce aux efforts consentis par l'Etat dans ce sens.

Intervenant à l'occasion des festivités officielles célébrant la Journée arabe d'alphabétisation, le 8 janvier de chaque année, M. Slimani a affirmé que "l'Algérie peut s'enorgueillir, aujourd'hui, de figurer parmi les pays dont le taux d'analphabétisme est inférieur à 10%, et ce grâce aux efforts déployés par la communauté nationale, les institutions de l'Etat et la société civile qui se sont traduits par la réduction de ce taux de 85% en 1962 à 8,71 en 2019, contre un taux d'analphabétisme avoisinant les 40% en Afrique, 21% dans les pays arabes et 13 % à l'échelle mondiale.

Le taux d'analphabétisme en Algérie a nettement reculé passant de 22,3% en 2008 à 13,91% en 2014, et de 10,16% en 2017 à 9,44% en 2018, a ajouté le même responsable, précisant que ces résultats positifs ont été réalisés, grâce aux efforts consentis par l'Etat, la société civile et l'application de la stratégie nationale d'alphabétisation.

Concernant les résultats de cette stratégie pour la période 2008-2009, le même responsable a rappelé l'alphabétisation de plus de 3,2 millions de personnes en Algérie, dont près de 89% femmes, avec un taux avoisinant les 38% pour la tranche d'âge 25-45.

Dans le cadre de cette démarche, près de 18.000 agents (enseignants des classes d'alphabétisation) ont été mobilisés, outre près de 12.000 structures relevant de plusieurs secteurs.

La stratégie nationale d'alphabétisation mise en œuvre dans le cadre de la décennie des Nations-Unies pour l'alphabétisation (2008-2019) ne s'est pas contentée d'assurer aux apprenants la maitrise de la lecture, de l'écriture et du calcul mais elle a accompagné et encouragé des milliers d'entre eux à poursuivre des études à distance, à suivre des formations professionnelles, à bénéficier de micro crédit, à se lancer dans des activités génératrices de revenus et créatrices d'emploi, et à acquérir des qualifications dans différents domaines, a souligné le même responsable.

Par ailleurs, les chiffres communiqués, en 2019, par l'Organisation arabe pour l'éducation, la science et la culture (ALECSO) lors de l'année 2019, sont inquiétants puisqu'ils font état de 74 millions d'analphabètes parmi la population globale des pays arabes, alors que pour les enfants, 13,5 millions d'entre eux sont en dehors des systèmes éducatifs, à cause des conflits armés et 6,2 sont privés d'opportunités d'apprentissage, au moment où le décrochage précoce guette 7% à 20% des populations scolarisées, selon la même source.

M.Slimani a insisté sur l'urgence de multiplier les efforts et les initiatives nationales et régionales concertées et participatives pour promouvoir l'éducation pour tous et tout au long de la vie.

Pour sa part, le directeur de l'annexe de l'ONAEA à Tipasa, Saidoune Toufik a révélé que le taux d'analphabétisme dans la wilaya était de 9,50% en 2019.

Tipasa compte plus de 800 classes d'alphabétisation et 4 autres classes au niveau des établissements pénitentiaires de Koléa et de Hadjout, a rappelé le responsable, soulignant que le nombre des apprenants des niveaux d'alphabétisation 1 et 2 s'élève à près de 8.531 supervisés par 357 encadreurs relevant de l'ONAEA et du Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP), ainsi que par des bénévoles.

Organisée à la Salle des conférences, sise au siège de la wilaya de Tipasa, la manifestation a vu l'organisation d'une exposition d'artisanat et des métiers des différents apprenants des classes d'alphabétisation, la projection d'un documentaire "les apprenantes des classes d'alphabétisation investissent le monde du travail", ainsi que d'activités culturelles et artistiques, outre la distinction des meilleurs élèves, en signe d'encouragement.