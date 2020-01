Congo-Kinshasa: Le Patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, nonagénaire, toujours droit dans ses bottes

La qualité de vie est un critère essentiel pour se maintenir en forme longtemps dans son existence. Le postulat plaide en faveur d'un homme au passé glorieux tant l'administration publique qu'en politique. Le cas du Patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba est bien notable à plus d'un titre.

Son nom est suffisamment ancré dans les esprits qu'il mérite de le présenter comme le patriarche ayant quasiment tout fait dans sa vie. Disons-le tout net, son parcours n'a pas été du tout un long fleuve tranquille. De dirigeant sportif, administrateur d'entreprises, politicien monté au premier rang, bref il demeure un citoyen qui a été au service de la collectivité. Son nom circulait dans presque tous les cercles, comme je l'ai relevé d'emblée.

C'est tout jeune que j'apprends à peu près qui est Papa Jonas. Au-delà, moi personnellement je l'ai connu dans la ville de Mbandaka où il a été par deux fois gouverneur de la province de l'ex-Equateur. Après l'avoir quittée il y a plus de 40 ans il y est revenu, il y a quelque 20 mois lors de la cérémonie de l'ordination de Monseigneur Fridolin Ambongo en qualité de l'archevêque de Mbandaka-Bikoro.

L'invité le plus ovationné de la cérémonie au stade Bakusu. C'est ce jour-là que j'apprendrai qu'il y a une avenue qui porte son prestigieux nom. Et bien auparavant, en tant que dirigeant au plus haut sommet de l'équipe de football Daring au sein de laquelle il imprime sa marque. Ceux de ma génération ne pourront pas oublier son apport pour que son club domine les autres notamment Dragon dont il a été l'artisan pour briser son hégémonie de 10 ans, avec en tête de distribution un certain Emmanuel Kakoko Etepe, Jean Fifi Nzuzi, Soukous Makelele, Raoul Kidumu de la glorieuse époque. Enfin, cest à Mbuji-Mayi que je me rapproche de lui. J'avais été présenté par son adjoint José Mabele. Il m'avouera qu'il a bien connu mon défunt papa et les circonstances atroces de sa disparition.

Ma dernière rencontre avec lui remonte au deuil de la maman de Zeze Pires lors de la levée du corps à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Voulant en savoir plus sur le secret de son éternelle jeunesse, il me demandera de passer chez lui à domicile. Je n'ai toujours pas répondu à l'invitation. Et voici que le 4 janvier 2020, il célèbre avec sa famille ses presque 90 ans dont on s'empresserait de connaître recette. Un homme toujours debout avec toutes ses forces qui ne lui tournent pas le dos.

Né à Tshikapa, il connaît le diamant sous toutes ses facettes comme si c'est lui qui l'a inventé. Détenteur d'une licence en relations internationales de Louvain, c'est un personnage qui compte dans le Landerneau politique comme dans l'administration publique, dis-je déjà d'entrée. Il a travaillé autrefois comme greffier d'abord à la Cour d'appel de Léopoldville.

Après la coloniale, Mukamba Kadiata fait partie du Collège des premiers secrétaires généraux puis ministre provincial au Sud Kasai. Ensuite gouverneur dans deux provinces (Équateur et Orientale). En 1970, il est député. On le retrouve plus tard en diplomatie : tour à tour ambassadeur dans 8 pays en Afrique, en Europe et aux Nations unies.

Il est nommé en 1986 président-administrateur délégué de la Miba jusqu'à l'arrivée de l'AFLD.

Puis, devient, à la suite de l'accord global sénateur. Parallèlement à ses activités politiques, il est président de Codekor (Conférence pour le développement du Kasaï Oriental). Au regard de son imprégnation des pierres précieuses principalement le diamant, on l'a affublé du surnom de "Génie de Miba"... joyeux anniversaire.