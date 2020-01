Soudan: Le Cabinet s'informe sur les évènements d'Al Geneina

Khartoum — Lors de sa réunion ordinaire ce mercredi, dirigée par le Dr Abdullah Hamdok, le Conseil des ministres a écouté un éclaircissement sur les événements qui se sont déroulés récemment dans la ville d'El Geneina à l'Ouest-Darfour ainsi que sur les traitements qui ont été effectués par le Premier ministre et un certain nombre de ministres qui l'accompagnaient lors de sa visite dans la ville.

Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole du gouvernement, Faisal Mohammad Salih a déclaré à la presse que la délégation qui s'est rendue à Al Geneina était dirigée par le lieutenant-général Mohamed Hamdan Daglo, premier vice-président du Conseil souverain, le Premier ministre Dr Abdullah Hamdok et plusieurs membres du Conseil souverain, des ministres et hauts responsables de l'Etat.

Il a indiqué que la délégation est restée plusieurs jours à Al-Geneina ce qui confirme l'intérêt accorde par le leadership politique de l'Etat pour faire face à ces événements.

Il a déclaré que la délégation avait tenu plusieurs réunions avec tous les niveaux de gouvernement, les dirigeants civils, communautaires et politiques et avait pris des décisions urgentes la première entre elles était l'envoie des renforts de sécurité des forces armées et d'autres forces régulières à la ville Al Geneina pour contribuer au contrôle de la situation.

« Une grande force de sécurité avait été déployée dans la ville pour maintenir la sécurité et que le Premier ministre a salué le grand rôle joué par les forces armées, le soutien rapide, la police et l'appareil de renseignement dans le maintien de la sécurité et la création d'un environnement sûr pour les organisations afin de fournir une assistance à ceux qui ont été déplacés à la suite des événements », a indiqué le porte-parole.

Il a ajouté qu'un comité d'enquête avait été formé par le procureur général et a commencé son travail, déclarant que, et toute personne impliquée dans ces événements sera tenue pour responsable et recevra sa sévère sanction. Il a déclaré que les parties en conflit ont indiqué que certaines personnes des forces régulières appartenant à certaines tribus étaient impliquées dans ces événements, indiquant que celles-ci seraient identifiées et que leur immunité serait levée et présentées à des procès.

"C'est la méthode qui sera suivie pour faire face à de tels conflits", a poursuivi le porte-parole.