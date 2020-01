Algérie: El Djeïch rend hommage au défunt Ahmed Gaïd Salah

Alger — La revue El Djeïch a consacré son dernier numéro au défunt Général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, auquel un vibrant hommage a été rendu à ce "chef militaire courageux" ayant "consacré toute sa vie au service de l'Algérie".

"Il y a quelques jours, notre pays a fait un dernier adieu à un chef militaire courageux, dans un élan populaire que l'histoire retiendra dans ses annales, tout comme elle consignera les hauts faits de l'homme et son dévouement à l'Algérie", souligne la revue El Djeïch dans son éditorial.

Commentant les obsèques du défunt, la revue observe que "les foules immenses venues de toutes les régions du pays pour accompagner le défunt moudjahid général de corps d'armée à sa dernière demeure, témoignent de la spontanéité de l'hommage rendu à l'homme en reconnaissance des services rendus à l'Algérie durant toute son existence, particulièrement ces derniers mois".

"Tout comme l'ANP qui a accompagné, sous la conduite de feu Ahmed Gaïd Salah, le peuple depuis le 22 février en toute sincérité, fidèle au serment prêté, le peuple algérien a tenu, à son tour, à accompagner le défunt lors de ses obsèques, offrant une des plus belles images de reconnaissance à un homme qui a servi la patrie et la nation, fidèle au serment tenu devant Allah et le peuple", ajoute la même source.

El Djeïch rappelle, en outre, que "parallèlement à ses missions de préservation de la sécurité et de la stabilité du pays, de protection des frontières nationales, de l'intégrité territoriale et de l'unité du peuple en plus des efforts de développement et de modernisation des forces armées, le Haut commandement de l'ANP a veillé, durant ces derniers mois, à accompagner les marches pacifiques et à veiller à assurer les conditions idoines pour l'organisation des élections présidentielles dans les délais impartis".

"Le devoir national requiert, en de telles circonstances, la consolidation des rangs pour relever les défis (...) et l'ANP poursuit sa marche conformément au serment fait aux Chouhada, protégeant la patrie et préservant le legs", conclut la revue El Djeïch.