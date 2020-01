Algérie: "Forum Adrar-2020" - Plus de 40 innovants au salon des start-up

Adrar — Plus de 40 entités innovantes prennent part au salon des start-up tenu au titre du forum Adrar-2020 des start-up qui se poursuit mercredi dans la wilaya d'Adrar.

Cette manifestation qui connaît une participation qualitative des jeunes innovateurs et créateurs, venus de différents universités et instituts de formation, vise à mettre en exergue les réalisations et créations des jeunes aux perspectives prometteuses pour le montage des start-up, ont indiqué les organisateurs.

Le salon qui a regroupé également les dispositifs d'emploi et de financement a servi de cadre à divers modèles d'innovation versés dans les domaines des travaux publics, les ressources en eau, télécommunications, les services et les énergies renouvelables.

Le jeune a salué l'organisation de pareille manifestation qui lui a permis de mettre à jour et vulgariser les créations des jeunes, en souhaitant de voir "les nouvelles instances ministérielles valorisent ces modèles de création".

L'innovateur Sofiane Abdi de la wilaya de Timimoune a, pour sa part, mis au jour un système d'application de l'E-commerce susceptible de soutenir la médiatisation et l'écoulement, à la satisfaction des artisans, des produits d'artisanat à l'intérieur et l'extérieur du pays.

Un modèle d'exploitation de l'énergie à partir des passages-piétons profitant des poids des passants (piétons) pour alimenter l'éclairage public a été avancé par l'universitaire Ayoub, lors de ce salon.

Faradji Fateh, chercheur à l'unité de recherches en énergies renouvelables en milieu saharien (URER-MS) d'Adrar, a mis en avant un modèle turbine éolienne d'une capacité de 2.5 kilowatts, dont la fonction est la conversion de l'énergie du mouvement de l'air en énergie mécanique, avant de passer à l'énergie électrique.

Le salon qu'ont abrité les galeries "Foggaras" des foires et expositions de la ville d'Adrar a drainé un grand public et des autorités locales venu découvrir les créations et nouveautés des jeunes répondant largement aux projets et activités de développement local.

La bibliothèque principale d'Adrar a abrité, en marge du salon, une rencontre d'étude dédiée à la vulgarisation de certains organismes centraux ayant trait à l'accompagnement et le soutien des petites et moyennes entreprises et des start-up.

Mettant à profit cette rencontre, le directeur du fonds de garantie et d'assurance des prêts (FGAR), Abderraouf Khellaf, a passé en revue les mécanismes et mesures incitatives préconisées pour l'accompagnement des start-up prise en charge du montage financier, fardeau entravant les jeunes à mettre en forme leurs projets d'innovation.

Le représentant de l'Institut national algérien de la propriété industrielle, Hafsi Boualleg, a, pour sa part, évoqué les procédures réglementaires portant protection du label, du brevet de création par l'adoption du système d'inscription et de dépôt des brevets et labels.

Le salon s'assigne comme objectifs la création d'un espace de concertation, d'échange des expériences entre jeunes innovateurs et les divers organismes et opérateurs économiques en vue de tisser des partenariats à même de concrétiser ces idées sur terrain et d'en faire un produit économique rentable.

Organisé sous l'égide de l'Agence nationale de développement de la PME et de la promotion de l'innovation, le forum Adrar-2020 (5-9 janvier) qui regroupe plus de 50 entreprises et organismes se déroule concomitamment au niveau des galeries "Foggaras" des foires et expositions et la bibliothèque principale de lecture publique d'Adrar.

Le programme de la manifestation prévoit aussi deux ateliers de formation au niveau de l'unité de recherche en énergies renouvelables en milieu saharien (URER-MS) sur les modalités de conception d'un modèle innovant et de création et gestion d'une entreprise innovante, ainsi qu'un salon sur les activités des innovateurs, avec la participation de représentants des dispositifs de soutien et d'accompagnement.