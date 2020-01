Algérie: Elevage - Appel à la création de la filière caprine et à sa modernisation

Tizi-Ouzou — Les participants à un séminaire national sur le développement de l'élevage caprin en Algérie, organisé mercredi à l'Institut de technologie moyen agricole spécialisé (ITMAS) de Tizi-Ouzou, ont insisté sur la nécessité de moderniser cette activité et la création de la filière caprine pour prendre en charges des préoccupations des éleveurs.

Lors de ce séminaire organisé par la direction locale de services agricoles, les différents intervenants ont mis en exergue les principales contraintes au développement de l'élevage caprin en Algérie. MM. Oukaci de Tizi-Ouzou, Ounouh de l'association des éleveurs caprin, et Idder de l'Institut technique des élevages (ITELV) ont entre autres cité l'insuffisance de l'offre fourragère, l'absence de complémentation rationnelle, la faible capacité d'infrastructure et de matériel et la mauvaise connaissance de l'élevage caprin.

M. Idder a observé que la conduite traditionnelle de l'élevage caprin, considéré comme une activité secondaire, "ne permet pas d'exploiter pleinement le potentiel productif de nos races et les essais menés par le passé pour améliorer la productivité de la race locale ont été abandonnés en majorité à cause des conditions dans lesquelles les troupeaux ont été menées (manque de moyens et de technicité)". Selon lui la race kabyle donne 1 litre de lait par chèvre et par jour et la race Mzab 2,5 litres.

Ce même intervenant a souligné que le choix de la race doit répondre aux objectifs d'élevage et des conditions du milieu. Il a aussi préconisé l'octroi d'aides pour la création de pépinières de chevrettes pour la conduite en intensif ou semi intensif et pour la réalisation des bâtiments d'élevage avec l'équipement nécessaires. La gratuité de l'opération de synchronisation des chaleurs et de l'insémination, contribuerait aussi à améliorer cette activité, a-t-il observé.

M. Ounouh Akli, éleveur caprin de la wilaya de Tizi-Ouzou a insisté sur la valorisation de l'élevage par la création de la filière caprine qui doit bénéficier des mêmes mesures d'encouragement étatiques (subventions) accordées à la filière bovine. Il a également observé l'importance de la formation, de la création de coopératives, de la spécialisation (vente lait, pépinières), d'améliorer la race, et de l'identification et de la traçabilité du cheptel.

Ce séminaire dédiée à la mémoire d'un des doyens de l'élevage caprin a Tizi-Ouzou, Kacioui Belkacem, a été marqué par la signature d'une convention entre la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) et le Conseil de wilaya interprofessionnel caprin de Tiiz-Ouzou offrant des avantages en terme d'assurance (mortalité, maladies) au éleveurs.