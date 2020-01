Algérie: El-Oued - 250 participants attendus aux 10es journées médico-chirurgicales

El-Oued — Pas moins de 250 participants, entre praticiens spécialistes et généralistes et maîtres de conférences, sont attendus aux 10èmes journées médico-chirurgicales d'El-Oued, prévues les 16 et 17 janvier courant, a-t-on appris mercredi des organisateurs.

Les participants, activant dans différentes spécialités médicales et représentant différents établissements hospitaliers et centres hospitalo-universitaires du pays, se pencheront, lors de cette manifestation qui se déroulera à la maison de la culture Mohamed Lamine Lamoudi, sur l'examen d'une série de thèmes médicaux, a indiqué le président de l'association des praticiens privés, Dr. Brahim Mida.

Ces thèmes portent, entre-autres, sur les préoccupations aussi bien des praticiens que des patients, dans les domaines notamment de la pneumologie, l'allergie respiratoire, la diabétologie, la cardiologie, la stérilité chez les hommes et la génécologie-obstétrique, a-t-il précisé.

Au volet académique, les participants auront à traiter du thème de la stérilité masculine qui constitue un défi pour les praticiens en termes de traitement, diagnostic et suivi médical de certains cas.

Le programme de ces journées prévoit également l'animation d'ateliers de formation sur l'utilisation technique, théorique et pratique, des équipements médicaux facilitant le diagnostic précis des cas de malades.

Le corps médical généraliste et les paramédicaux devront aussi bénéficier de sessions de formation sur le dépistage médical performant et la prise en charge des malades requérant un accompagnement psychologique, souvent social, notamment les cas de diabétiques, cardiaques, et de maladies de génécologie-obstétrique, de pneumologie et d'allergie infantile.

Ces journées s'assignent comme objectifs la formation et la qualification des praticiens, de diverses spécialités, en capitalisant les recherches et études médicales modernes et leurs domaines d'utilisation en vue d'améliorer les actions de diagnostic et d'intervention chirurgicale, ainsi que par l'échange d'expériences entre participants, selon les organisateurs.