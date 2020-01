Burkina Faso: Insécurité au pays - Un coup dur pour les sites touristiques

Les touristes se font de plus en plus rares sur les sites touristiques des dômes de Fabédougou.

Le Burkina Faso regorge de nombreux sites touristes qui connaissent des difficultés de fréquentation à cause du contexte sécuritaire difficile. Dans les régions des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest, les sites sont quasiment vides et les touristes se font de plus en plus rares. C'est le constat fait de septembre à novembre 2019. Comme alternative, les acteurs rencontrés sur les sites pendant notre périple exhortent les Burkinabè à promouvoir le tourisme local afin de pallier l'absence des touristes étrangers.

Les pics de Sindou sont situés à une cinquantaine de kilomètres à l'Ouest de Banfora, chef-lieu de la région des Cascades. Aux pieds de ces montagnes qui culminent à plus de 400 mètres d'altitude, aucune présence humaine. La buvette qui est aménagée au bas de la colline pour accueillir les touristes est vide. Aucune trace des vendeurs d'objets d'art et de produits divers qui assaillaient les visiteurs sur le site. La poussière, les herbes et les feuilles tombées des arbres rendent presqu'invisibles les rares chaises encore présentes sur les lieux. Les poules et les coqs sont les maîtres des lieux et s'évaporent dans la nature lorsqu'une présence humaine se signale.

Le guide que nous avons appelé sans lui signifier l'objet de notre visite nous rejoint sur une grosse motocyclette. « Je suis surpris par votre visite parce que cela fait plus de trois mois qu'aucun touriste n'est venu ici, si fait que moi-même je n'y viens plus», nous lance Sinali Traoré. Après un long silence, nous lui déclinons l'objet de notre visite. M. Traoré laisse entendre : « Le site est abandonné et le cahier de registre a même disparu. Nous pouvons faire des mois sans clients et je préfère aller cultiver que de passer le temps à me tourner les pouces ici.». Pourtant se souvient le guide, le site pouvait enregistrer, avant la crise sécuritaire, entre 3 000 et 4 000 touristes par an, toutes nationalités confondues, soit près de 10 à 20 touristes par jour et les tickets sont vendus à 500 F CFA pour les nationaux et 1000 F CFA pour les étrangers.

Les visites ont baissé de 70%

C'est la même ambiance qui règne aux dômes de Fabédougou situés à quelque 15 kilomètres au Nord-Ouest de Banfora. Là, le guide touristique et quelques amis, pour chasser sans doute l'ennui, devisent autour d'une théière. Ceux-ci se lèvent promptement dès notre arrivée et nous souhaitent la bienvenue croyant avoir affaire à des touristes. Au sommet des dômes où le guide Amadou Nebié nous a conduits, il explique que les visites ont baissé de près de 70%. «Les visiteurs qui étaient des expatriés, à savoir des Français, des Allemands ou des Canadiens ne viennent plus. Nous pouvons faire trois jours sans recevoir de touriste alors qu'auparavant nous pouvions accueillir entre 10 et 20 touristes par jour. Ce sont les touristes nationaux qui viennent souvent. Mais pour la plupart des élèves », précise-t-il.

A quelques encablures des dômes de Fabédougou se trouvent les cascades de Karfiguela. Des chutes d'eau y sont impressionnantes. Sur cet important site touristique qui a donné son nom à la région, aucun visiteur. Les parkings aux alentours sont désespérément vides. « Le site est moins fréquenté actuellement et nous ne recevons même pas la moitié des touristes que nous avions avant », se lamente Aboubacar Tou, le guide touristique. Son collègue Souleymane Tou, président de l'Union des guides touristiques des Cascades, rencontré à Tengrela n'est pas non plus heureux.

Promoteur d'un campement qu'il a ouvert en 1996, Solo, comme l'appellent ses intimes, dit n'avoir pas connu une telle situation depuis cette date. « Je n'ai pas encore connu une telle situation où il n'y a pratiquement pas de visiteurs. Aujourd'hui, je ne peux même pas avoir quatre clients par mois alors qu'avant il n'y a pratiquement pas de place dans mon campement. Les gens séjournaient ici et visitaient le lac de Tengrela. Tout ça c'est fini », regrette M. Tou. Dans le Sud-Ouest, la situation n'est pas non plus meilleure. Alexis Diourbiel, guide touristique aux ruines de Loropeni, ne se rappelle même plus le nombre de personnes qui ont visité le site ces deux derniers mois. « Le Sud-Ouest n'a pas de difficultés, mais les gens ont peur de venir ici », clame-t-il.

Selon le directeur régional de la Culture des Hauts-Bassins, Frédéric Nyampa, le gouvernement a décidé de baisser les tarifs des hôtels pour encourager le tourisme local.

Si les touristes se font rares sur les différents sites visités, à Diébougou dans le Sud-Ouest par contre, quelques touristes, notamment des nationaux, ont été aperçus dans la grotte militaire de la ville. Bamory Ouattara, un transporteur burkinabè a choisi le 23 novembre 2019 pour se rendre sur le site malgré le contexte sécuritaire. « Ce n'est pas tout le Burkina qui est en insécurité. Il faut que nous les Burkinabè visitions nos sites touristiques pour donner l'envie aux autres de venir », argumente-t-il. Cette visite réjouit le guide touristique, Youssef Konaté, lui qui, depuis la crise, ne reçoit qu'entre deux et trois touristes par mois alors qu'il en recevait près de 1000 par an, selon lui.

Les guides touristiques se plaignent, les gérants d'hôtels et autres lieux d'hébergement en font autant. C'est le cas de Souleymane Tou de Tengrela. A notre arrivée, les portes de sa quinzaine de cases sont grandement ouvertes, faute de clients. « Avant il n'y avait pas de place et toutes mes cases étaient occupées. Aujourd'hui je ne peux même pas avoir plus de deux personnes par mois. Certains de mes collègues ont libéré leurs agents ou ont carrément fermé », souligne M. Tou. Ces propos sont corroborés par la présidente de l'Association patronale des hôteliers et restaurateurs des Cascades, Assita Houitte/Koné, qui juge morose la fréquentation des sites d'hébergement. « Nous traversons des moments difficiles actuellement. Notre activité est basée sur le tourisme alors que nous n'avons plus de touristes étrangers. Ce qui fait que certains hôtels ont fermé et ceux qui résistent survivent. La fréquentation a baissé entre 50 et 70% ».

Les réseaux sociaux indexés

Toutes les activités qui gravitent autour du tourisme tournent au ralenti, que ce soit dans la région des Hauts-Bassins, dans les Cascades et le Sud-Ouest. Une chute confirmée par les premiers responsables du tourisme et de la culture dans ces différentes zones. «Nous avons constaté une baisse tant au niveau des sites touristiques que dans les lieux d'hébergement. Les chiffres ont dégringolé et les visites sont devenues rares tant du côté tourisme que de hôtellerie », confirme le chef de service de la règlementation, des études et de la coopération à la direction régionale de la Culture, du tourisme et des arts du Sud-Ouest, Jean Pierre Konditamdé. Si l'insécurité est la principale cause de la baisse des chiffres d'affaires dans le tourisme, certains acteurs pointent du doigt les réseaux sociaux qui, selon eux, enveniment la situation. « Tout le Burkina n'est pas en insécurité.

La présidente de l'Association patronale des hôteliers et restaurateurs des Cascades, Assita Houitte/Koné, a appelé les Burkinabè à valoriser les sites touristiques du Burkina en les visitant.

Malheureusement, c'est nous les Burkinabè qui relayons et commentons sur les réseaux sociaux quand l'extérieur peint notre pays en rouge où en jaune. Il faut que nous arrêtions cela », lâche Youssef Konaté, l'air visiblement remonté. « Il y a eu des attaques en France. Mais cela n'a pas autant découragé les touristes. Il y a trop de tapages chez nous quand surviennent des attaques. Il faut que les médias jouent leur rôle et montrent la vraie réalité du pays », ajoute, amer, Souleymane Tou.

Et selon Aboubacar Tou les fausses informations sur les réseaux sociaux peuvent décourager les visiteurs. L'autre guide, Alexis Diourbiel, abonde dans le même sens : « Il faut que les médias motivent les gens à venir visiter les sites en portant la vraie information au public. Ce n'est pas partout que le Burkina est attaqué. Les gens sortent quand même ». A Bobo-Dioulasso, Banfora, Sindou, Tengrela, Loropéni, Gaoua ou Diébougou, les acteurs du tourisme encouragent la promotion du tourisme local pour pallier l'absence des touristes étrangers au Burkina. « Nous sommes obligés de promouvoir le tourisme local et interne. Le Burkinabè doit visiter les sites touristiques de son pays. Il ne sert à rien d'envoyer les enfants à l'extérieur alors que nous avons des potentialités ici.

Le président de l'Union des guides touristiques des Cascades, Souleymane Tou, a souhaité que les médias jouent leur rôle et montrent la vraie réalité du pays.

Si le tourisme local marche, les étrangers vont venir », conseille Mme Houitte. Youssef Konaté, lui, invite les collectivités à développer des initiatives qui puissent promouvoir le tourisme dans leurs zones car, selon lui, les collectivités ne donnent pas assez de place au tourisme alors que c'est un secteur clé dans le processus de développement. Sur ce point, Assita Houitte ajoutera que la ville de Dubaï aux Émirats arabes unis connait un essor économique grâce au tourisme. Et pour promouvoir le tourisme, le gouvernement burkinabè, de l'avis du directeur régional de la Culture, du tourisme et des arts des Hauts-Bassins, Frédéric Nyampa, a pris certaines mesures comme la baisse des tarifs dans certains hôtels du pays.

Le chef de service de la réglementation, des études et de la coopération à la direction régionale de la Culture du Sud-Ouest propose de maximiser sur la communication car, pour lui, le Burkina n'est pas aussi en insécurité comme on le fait croire. « Il faut positiver la façon de communiquer », conseille-t-il, avant d'inviter chaque Burkinabè à être un ambassadeur de la destination Burkina Faso.