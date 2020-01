Ile Maurice: Le tram prend son envol - Les passagers enthousiastes

Ils ont encore les yeux pleins d'étoiles à leur sortie du métro à Rose-Hill. À l'instar de Simla Dawooky, qui se dit prête à voyager régulièrement à bord du nouveau moyen de transport. «Je me suis sentie à l'aise dans le métro. Dommage que le trajet soit aussi court», dit-elle. Et ils sont nombreux à se montrer enthousiastes à voyager par ce nouveau mode de transport qui sera payant à compter de demain, vendredi 10 janvier.

Un peu plus loin, l'on rencontre Mirella Louis, qui travaille non loin de la station située à la rue Vandermeersch et qui a décidé de le prendre pour la première fois. «Je pense que je le prendrai régulièrement.» C'est aussi le ressenti de Kersley Manuel, que nous rencontrons à la gare Victoria. «Je pense que je vais devoir jongler entre le métro et la voiture dorénavant.»

Entouré de son épouse et de ses deux enfants, cet habitant de Goodlands se dit satisfait. «Du moment que vous êtes assis, c'est vraiment un plaisir pour y voyager, surtout que vous allez vite.» Par contre, être debout dans le métro est une autre paire de manches, confie Gyano Josephine. «Il faut être prudent, surtout quand l'on applique les freins, mais sinon, j'ai été agréablement surpris.» Il se dit prêt à quitter sa moto à son domicile pour prendre le métro. «Je vais économiser du temps et je vais aussi être moins stressé car je n'aurai pas à me soucier du flot de trafic.»

En tout cas, pour le moment, il est difficile de rivaliser avec Josiane Naigum. «Cela fait cinq fois depuis que je voyage dans le métro et c'est loin d'être terminé.» Cette dernière, qui a passé plusieurs années en Suisse, raconte qu'elle utilise le métro pour s'évader de son quotidien. «Cela me permet de sortir et de voir mes copines.» En tout cas, vendredi quand le métro deviendra payant, elle sera toujours présente à la gare pour attendre son nouveau mode de transport...