Congo-Kinshasa: Assemblée générale des agents et fonctionnaires de l'Etat - L'INAP exige au gouvernement le respect du protocole des accords

L'Intersyndicale Nationale d'Administration Publique (INAP), par le biais de son président national Fidèle Kiyanga, a tenu une assemblée générale le vendredi 3 janvier 2020 dans la salle de conférence de la paroisse Notre Dame de Fatima à Gombe.

Agents, cadres et fonctionnaire de l'Etat y compris les délégués syndicaux des différents ministères ont pris part à cette importante réunion, qui était consacré essentiellement à réfléchir et prendre des résolutions sur les le droit et conditions de travail de ces fonctionnaires d'Etat.

D'entrée de jeu, deux points étaient inscrit à l'ordre du jour lors de cette assemblée générale. Primo : Le respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement portant le barème salarial des fonctionnaires qui stipule qu'un huissier devrait avoir au moins 200 USD de salaire. Accord qui n'est pas du tout respecté jusqu'à ce jour. Secundo : l'INAP s'insurge contre toute idée prise par le gouvernement de retirer une partie de leurs salaires pour le paiement de l'Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR). Au sortir de cette assemblée, Fidèle Kiyanga président national de l'INAP n'a pas donné sa langue au chat et s'est exprimé en ce sens : « nous demandons au gouvernement de sursoir en sa décision de retenir 15% sur les primes des agents, 4000fc sur les salaires des cadres et 2500fc pour les agents de collaboration », a-t-il déclaré.

Dans la foulée, une correspondance au Premier Ministre, chef du gouvernement lui sera adressé, enfin que celui-ci accorde une audience pour prendre langue sur ladite situation, et en perspective une date probable a été fixée, celle du mardi 14 janvier 2020. Cette date constitue pour l'INAP "un ultimatum". « Qu'il nous dise dans les salaires et les primes d'un fonctionnaire, le salaire est de combien ? Nous ne refusons pas de payer l'impôt, car c'est un devoir civique de tout citoyen. Mais nous devons savoir la vraie raison de cette réduction ce maigre salaire équivaut à 85 USD ?

Si nous ne trouvons pas gain de cause, nous appliquerons des grandes actions, dans le but de retrouver nos droits ». Il sied de signaler que l'INAP souhaite à tout prix que les agents, cadre et fonctionnaires de l'Etat, tout ministère confondus, soient mis dans de bonnes conditions, avec au passage une bonne prime.