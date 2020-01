Congo-Kinshasa: CAF Award - La Lisped félicite Moïse Katumbi pour son trophée de meilleur dirigeant du continent

«La distinction du président Moïse Katumbi traduit un sentiment de fierté pour toute une nation... », a déclaré le président de la Ligue sportive pour la promotion des Droits de l'homme (Lisped), Me Alain Makengo, qui a vivement présenté ses sincères félicitations à ce digne fils du pays pour ce trophée logiquement mérité.

Le président du TP Mazembe a été plébiscité meilleur président du club du continent africain, mardi, lors d'une grande soirée de gala, organisée par la Confédération africaine de football (CAF) à Hurghada, en Egypte.

Me Alain Makengo note que c'est un président qui s'est sacrifié pour développer cette équipe de Mazembe, il a modernisé et professionnalisé cette formation, il a donné de l'espoir à une jeunesse abandonnée, et comme les bonnes actions ne sont jamais oubliées, voilà la Caf l'a récompensé. C'est une fierté pour lui-même d'abord, Moïse Katumbi, martèle le patron de la Lisped, une fierté pour le football congolais, une fierté pour son équipe le Tout-Puissant Mazembe, et enfin, une fierté pour le peuple congolais qui a vu son pays être cité à travers la personne de ce dirigeant.

Outre le trophée du meilleur président, et celui du ballon d'Or, attribué au Sénégalais Sadio Mané, la CAF a également décerné d'autres trophées. Le cas de : meilleure joueuse africaine de l'année : Asisat Oshoala (Nigeria & FC Barcelone) ; meilleur joueur africain interclubs de l'année : Youcef Belaïli (Algérie & Espérance Tunis /Ahli Jeddah) ; meilleur jeune joueur africain de l'année : Achraf Hakimi (Maroc & Borussia Dortmund) ; meilleur entraîneur masculin africain de l'année : Djamel Belmadi (Algérie) ; meilleur entraîneur féminin africain de l'année : Desiree Ellis (Afrique du Sud) ; meilleure équipe nationale masculine de l'année : Algérie ; meilleure équipe nationale féminine de l'année : Cameroun ; et meilleure Fédération de l'année : Egypte (EFA).

Par ailleurs, il y a eu un trophée spécial à l'ancien gardien de but des Eperviers du Togo, Kojovi Obilalé blessé par balle à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Angola 2010, lors d'une attaque de leur bus à Cabinda. Et depuis, Obilalé n'a plus joué au football, parce que devenu inapte.