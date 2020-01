Togo: Zoom sur EGENT-TOGO

Pour réussir le futur il faut d'abord vivre le présent, et le monde dans lequel nous vivons le présent exige aujourd'hui une génie électrique et de nouvelles technologies. Les 7 milliards de personnes que nous sommes en ont besoin pour les activités et le bien-être. C'est pour cet objectif que EGENT-TOGO a vu le jour. Défini comme l'Entreprise de Génie Électrique et de Nouvelles Technologies au Togo EGENT-TOGO est créé en 2017 par un jeune vaillant en réponse aux besoins besoins des populations en matière de génie Électrique et de nouvelles technologies.

Cette société basée dans le quartier Gblinkomé rue Agbodji à 50 mètres du goudron offre 3 grands services à savoir le Système Solaire, le Relamping DEL et l'électricité -Bâtiment. Dans la première offre c'est à dire le Systéme solaire, EGENT-TOGO fait de l'expertise, le dimensionnement, l'installation et la vente des équipements solaires. Le RELAMPING DEL est illustré par la promotion des ampoules Del économiques et très fiables. Dans l' ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT qui constitue la 3 em offre, EGENT-TOGO intervient dans l'Electricité Générale, Dépannage et dans l'installation des pompes électriques. EGENT-TOGO est une entreprise qui regorge des employés au service de qualité exceptionnelle, ce qui a même valu à cette entreprise une reconnaissance par une autorisation du ministère de l'énergie technologique et de l'insertion professionnelle. Elle est également membre de l'Association Togolaise pour l'électrification Rurale à Énergie Renouvelable ( AT2ER). Une autre preuve suffisante pour l'efficacité dans ses domaines de prestations.

Formation et Attestation

Les projets de EGENT-TOGO pour une solution durable aux besoins électriques et technologiques des populations sont énormes. Un de ces projets qui est aujourd'hui une parfaite réussite et qui attire le regard des jeunes sans emploi et les passionnés du génie électrique et de nouvelles technologies, est la création de CREFER. Il s'agit d'un Centre Régional d' Etude et de Formation en Énergie Renouvelable. Ce centre, en 2019 a offert une formation de 7 jours avec attestations sur l'expertise, le dimensionnement et l'installation. Plus de 300 personnes dont certaines venaient du Ghana, Côte d'Ivoire et Gabon ont pris part à cette formation. Le fruit de cette formation est non seulement les attestations mais surtout la maîtrise et la qualité du travail sur le terrain des jeunes formés ( images). Ceci constitue une fierté pour EGENT-TOGO.

Aujourd'hui EGENT-TOGO par l'entremise de CREFER, annonce une rentrée à tous les togolais et les amis du Togo pour le 20 Janvier 2020 pour acquérir des connaissances sur 2 filières. La première est la FILIÈRE SPV entendez par là SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE spécialisé dans l'électricité bâtiment, l'efficacité énergétique et énergie solaire photovoltaïque. La deuxième, est la FILIÈRE SST définie comme Systéme de sécurité de Télésurveillance. Elle est spécialisée dans l'installation et configuration des caméras de surveillance de nouvelles générations alimentées à énergie solaire. Le système d'éclairage de sécurité et l'installation d'antennes paraboliques font parti également de ses spécificités. Le centre de l'EGENT-TOGO pour permettre à tout le monde de profiter de cette grande opportunité dispose des cours du jour de 2 mois à 12 mois et du cours du soir de 3 mois à 6 mois.