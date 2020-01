Congo-Brazzaville: ARTs de scène - Les professionnels se retrouvent à Brazzaville

L'assemblée générale du Centre de la République du Congo de l'Institut international de théâtre (IIT) aura lieu, le 18 janvier, dans la salle de conférence du ministère de la Culture et des Arts.

L'activité qui réunira les dramaturges, metteurs en scène, comédiens, chroniqueurs culturels, chorégraphes, danseurs, régisseurs, directeurs de festivals et de troupes, mécènes, spectateurs, amoureux des arts de la scène s'articulera sur la vulgarisation des statuts et du règlement intérieur, l'élection des membres du bureau de coordination de l'IIT de Brazzaville, le renforcement de l'équipe du comité d'organisation de la 3e édition du Fitaas (Festival international de théâtre et autres arts de la scène) qui obéit à une recommandation prise lors du 35e congrès mondial de l'IIT, tenu à Segovia, en Espagne, il y a quatre ans, qui demandait à chaque pays membre de célébrer avec éclat, le 27 mars, la Journée mondiale du théâtre.

Notons que L'IIT est la plus grande organisation mondiale pour les arts de scène fondée en 1948 par des experts du théâtre et de la danse et l'Unesco. l'IIT promeut les buts de l'Unesco, qui sont l'entente mutuelle et la paix, et défend la promotion et la protection des expressions culturelles, peu importe l'âge, le genre, la croyance ou l'ethnie. Il travaille à cette fin en international et en national dans les domaines de l'éducation artistique, les échanges et les collaborations internationales et la formation.